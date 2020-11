I forrige uke la Sosialistisk Venstreparti (SV) frem sitt nye arbeidsprogram. Der har Sosialistisk Ungdom (SU) fått gjennomslag for det de kaller «et betydelig løft for studentene».

– Det kan ikke bli sånn at man er avhengig av penger fra foreldrene eller ta opp forbrukslån når man er student. Nå trengs det en kraftig oppjustering av studiestøtten, sier leder i SU, Synnøve Kronen Snyen.

2G. Leder i SU Synnøve Kronen Snyen vil øke studiestøtten. PRESSEFOTO: David Stenseth

I ett av punktene i arbeidsprogrammet kommer det frem at SV ønsker å øke studiestøtten til 2G. Det vil si at studiestøtten kan komme på 202.702 kroner i året.

I dag er studiestøtten på 123.519 kroner.

– Feil tidspunkt

Første nestleder i Høyres Studenter Carl Christian Grue Solberg mener at det å øke studiestøtten til studentene ikke er hovedprioritet.

– Vi tenker at dette ikke er en hovedprioritet generelt, og det er i alle fall ikke rett tidspunkt å gjøre det på. Norge er i en dyp økonomisk krise hvor mange arbeidsplasser forsvinner, og regjeringen bruker rekordmye penger på å holde folk i jobb.

Han sier at dersom SV ønsker å øke studiestøtten så må pengene hentes fra et sted.

– UKLOKT. Første nestleder i Høyres Studenter Carl Christian Grue Solberg mener studiestøtten bør ligge der den er nå. ARKIVFOTO: Eilert Fredlund Bjander

– Feil tidspunkt er en ting. Gjør SV som de pleier, og finansierer slike dyre løfter med skatteøkninger, sender de regningen til vanlige arbeidsfolk og bedrifter som sliter. På denne måten vil de bare bidra til å sette studentrelaterte deltidsjobber i fare.

Kronen Snyen i SU bekrefter at SV vil øke skattene, men at det vil gjøre at studenter får mer penger.

– SV øker skattene for de med de aller høyeste inntektene og formuene, og omfordeler det til de som har minst. Det er sånn man reduserer forskjellene i makt og rikdom. Når studenter får mer penger å bruke så er det bra for økonomien og det er med på å skape arbeidsplasser.

Uenighet om det er et klokt forslag

Grue Solberg i Høyres Studenter trekker frem at krisepakkene som er lagt frem av regjeringen har hjulpet mange bedrifter, og at arbeidsplasser i bedrifter også er viktige for studenter.

– Dette er et svært dyrt forslag, og gitt situasjonen et svært uklokt forslag, mener Grue Solberg.

Det er ikke SU-lederen enig i.

– Jeg synes det er omvendt. Det er nå man ser at studentene har dårlig råd og det er vanskelig å få seg jobb ved siden av studiene, sier Kronen Snyen, og fortsetter:

– Nettopp derfor er det klokt å øke studiestøtten nå, fordi det ville gitt flere studenter økonomisk trygghet. Tallene rundt psykisk helse viser at flere og flere studenter sliter, og det henger sammen med økonomi. Stresser man med om man har råd eller ikke får man dårligere psykisk helse.

– Virker som valgflesk

Høyres Grue Solberg mener hovedprioriteten for politikk som angår studenter akkurat nå er å sørge for at studentene får tilgang på leseplasser og bedre kvalitet på undervisningen, og at studentene skal få bedre livkvalitet.

– Hvor høy mener Høyres Studenter at studiestøtten bør være?

– Studiestøtten tenker vi bør ligge der den ligger nå. Det viktigste for oss har vært å kjempe gjennom flere studentboliger og elleve måneder studiestøtte, sier han, og legger til at det har den sittende regjeringen fått gjennom.

– Det SV har kommet med nå virker som tidlig valgflesk for å tiltrekke seg studenter.

SU-leder Kronen Snyen avviser dette.

– Nei, dette handler om å redusere forskjellene mellom folk i Norge, det går SV til valg på. Nå har SV gått sammen med Fremskrittspartiet (FrP) for å løfte pensjonister ut av fattigdom, og vi vil også løfte studenter ut av fattigdom. Ingen trenger å være fattig i Norge i 2020. Uavhengig om de er studenter eller pensjonister, sier hun.

