Smitterestriksjonene har nok en gang nådd utdanningsplassene i brosteinsbyen, med stengte lesesaler, digital undervisning og anbefalt hjemmekontor. Det betyr at de aller fleste av oss tilbringer mesteparten av tiden hjemme.

– Det er grunn til bekymring etterhvert som restriksjonene strekker seg ut i tid. Mange håndterer kortere perioder greit, men vi er sosiale vesener og trenger å få utløp for våre sosiale behov.

Det sier sjefspsykolog Øystein Sandven i Sammen.

BEKYMRET. Sjefspsykolog Øystein Sandven er bekymret for studentenes psykiske helse. ARKIVFOTO: Adrian Grindbakken.

En fersk undersøkelse gjort av selskapet Tekna viser at hele 59 prosent av landets studenter er ensomme som følge av koronarestriksjonene. Samme undersøkelse viser at 49 prosent sliter med å henge med på studiet.

– Generelt har det for mange vært mye endringer å forholde seg til. Det kan være stressende i seg selv. Om det i tillegg har gjort at studentene opplever å være mindre forberedt, vil tiden før eksamen oppleves mer krevende, forklarer Sandven.

Dette kan du gjøre selv

Sjefspsykologen understreker at variasjon gjennom dagen er viktig, og at selv om det er mindre muligheter for å sosialisere, kan man bruke de mulighetene man har som finnes innenfor forsvarlig smittevern.

Gjør avtaler med venner , ha gjerne faste møter på nett der du jobber med fag eller har sosiale treffpunkt.

, ha gjerne faste møter på nett der du jobber med fag eller har sosiale treffpunkt. Lag gode dagsplaner og ukeplaner som inneholder både arbeid med fag og andre aktiviteter.

som inneholder både arbeid med fag og andre aktiviteter. Oppretthold fysisk aktivitet og kom deg ut en tur i dagslys.

og kom deg ut en tur i dagslys. Hold fast på de langsiktige studiemålene samtidig som du må akseptere at veien frem kan være mer kronglete nå. Forventningene til resultatet må justeres.

samtidig som du må akseptere at veien frem kan være mer kronglete nå. Forventningene til resultatet må justeres. Prøv å unngå for mye utsettelse . Vi blir ofte mer misfornøyd med oss selv når vi skyver ting foran oss. Det gir dårlig mestringsfølelse, som igjen gjør det vanskelig å opprettholde motivasjon.

. Vi blir ofte mer misfornøyd med oss selv når vi skyver ting foran oss. Det gir dårlig mestringsfølelse, som igjen gjør det vanskelig å opprettholde motivasjon. Vær litt raus med deg selv , og gi deg selv et klapp på skulderen når du har gjort en innsats.

, og gi deg selv et klapp på skulderen når du har gjort en innsats. Ikke bli for opptatt av ting du ikke kan gjøre noe med! Selv om det er krevende tider, er det mye vi kan gjøre. Redusert kontakt er mye bedre enn ingen kontakt.

– Mer sliten og lei

De nye restriksjonene begrenser hvor mange og hvem du har lov til å treffe. Selv om vi takler sosiale begrensninger ulikt, trenger de aller fleste mye sosial omgang for å fungere godt, understreker sjefspsykologen.

– I disse tider er det mange som ikke får tilfredsstilt sine sosiale behov. Det kan påvirke opplevelsen av å høre til, få bekreftelse, bli sett og hørt, bety noe for andre, være ønsket og ventet. Uten dette mangler hverdagen noe av det som gir oss energi.

VARIASJON. Sjefpsykolog Sandven understreker at det er viktig med variasjon i hverdagen, og at der mye man kan gjøre som er smittevernvennlig. ARKIVFOTO: Adrian Grindbakken.

Sandven forteller at da Bergen på lignende måte stengte ned i mars, var hovedinntrykket til Sammen Helse at studentene tilpasset seg endringene godt i starten.

– Etterhvert som tiden har gått og det har blitt mer digital undervisning og perioder med redusert mulighet for sosial kontakt, virker det som at en del studenter nå er mer slitne og lei av slike tiltak.

Siden semesterstart har Sammen Helse, ifølge Sandven, hatt stor pågang og brukt alle tilgjengelige ressurser. Han understreker likevel at det er vanskelig å si sikkert hvor mye av pågangen som skyldes den spesielle situasjonen vi befinner oss i, da det også i tidligere perioder har vært stor pågang.

– Hold ut!

På spørsmålet om hvem man kan snakke med anbefaler Sandven å bruke venner og familie aktivt. Det finnes også forskjellige telefontilbud, blant annet “Pratelinjen” til Sammen.

– Der kan studenter ringe om de har behov for noen å snakke med.

Om vanskene fortsetter over en lengre periode oppfordrer Sandven til å ta kontakt med Sammen Psykisk Helse.

SLITEN OG LEI. Psykolog Sandven har inntrykk av at studentene begynner å bli slitne og lei av smitterestriksjonene.

– Helt til slutt, har du noen oppmuntrende ord til de studentene som har det litt tungt nå?

– Hold ut! Pandemien varer ikke evig, selv om det kan oppleves slik nå vi står midt i det.

