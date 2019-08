Onsdag ettermiddag var det offisiell åpning av studentboligene i den nye tribunen på Brann Stadion. Ordfører Marte Mjøs Persen og Brann-kaptein Vito Wormgoor var blant de fremmøtte, i tillegg til flere av de ferske beboerne i de nye hyblene.

Underholdning sto Direksjonsmusikken fra NHH for, og de hadde et klart budskap til de nyinnflyttede:

Publikum blir helt stille på asfaltplassen utenfor inngangen. Orkesteret varter nemlig opp med mimelek. De fremmøtte skal gjette et ord.

En mann, student sådan, sjangler seg forbi de andre. Han fikler og knoter med nøkkelknippet, og får omsider opp den imaginære døren. Slenger fra seg jakka og setter kurs mot andre siden av «rommet». Først frysedøra, så komfyrdøra. Ovnen på 225 og så chille på sofaen. Så sovner han. Stillheten brytes av studentens siste vers i form av host og hark, og ulende sirener fra korets stemmebånd.

Ordet var selvfølgelig: BRANN! Ikke mekk deg pizza i ovnen når du kommer hjem fra byen, er oppfordringen.

EKSENTRISK. Direksjonsmusikken fra NHH gjorde langt mer enn å bare spille musikk da de hadde åpningsshow på Brann Stadion.

– Jeg er veldig fornøyd, og litt stolt, sier direktør for Sammen bolig, Stein Ove Halhjem, etter åpningsshowet.

– Det er en gladhistorie. Brann sto her med en 100 år gammel tribune, totalt utslitt.

Halhjem forteller at en fra Brann-styret da ringte ham for ganske nøyaktig tre år siden.

– Han sa: «Jeg har en god idé. Kom ned til Brann Stadion.». Og her står vi. Det er et mirakel, fortsetter Halhjem.

FORNØYD. Stein Ove Halhjem forteller at de allerede har hatt møter med tillitsutvalget blant beboerne, og at tilbakemeldingene alt i alt er veldig positive.

..men én ting gikk ikke helt etter planen

Etter at taler, underholdning, snorklipping og kake var gjennomført, fikk de fremmøtte bli med på omvisning i leiligheter og fellesrom inne i tribunen.

Jørgen Almås Danielsen som studerer radiografi på Høgskulen på Vestlandet, er en av de som har flyttet inn i de splitter nye hyblene. Fra vinduet sitt kan han se rett ut på gressmatten.

– Utsikten? Den er 10/10. Ser rett ut på stadion, sier Danielsen.

CORNER. Herfra kan Jørgen Almås Danielsen se rett langs dødlinja og betrakte både Frydenbø-tribunen og gressmatta på nært hold fra rommet sitt.

Han forteller at han er godt fornøyd med å få en slik leilighet til rett over fem tusen i måneden. Men én ting trekker ned.

– Det eneste er at jeg ikke har fått platetoppen min ennå.

– Har du ikke fått kokeplater? bryter en av de Sammen-ansatte inn.

– Nei.

– Oi.

– De er på saken.. men det er snart tre uker, sier Danielsen.

SOSIALT. Jørgen Almås Danielsen har kanskje ikke fått platetoppen sin, men forteller at han allerede har fått venner han kan låne platetopp av når det kniper.

Brann ute, Brann inne

Ferden går videre til fellesrommet. Der er det «fussball»-bord, bordtennis og et større felleskjøkken der beboerne kan lage mat sammen, eller bruke dersom man for eksempel mangler platetopp. I tillegg til en storskjerm med kanalpakke som blant annet inneholder det meste av sport.

– Dette er et flaggskip for de som er glade i fotball. Man må ikke være Brann-supporter eller være glad i fotball for å bo her, men det er et samlingspunkt, forteller styreleder i Sammen, Kristoffer Bakke.

Så selv om persiennene vil gå ned foran vinduene de timene det er publikum på stadion, kan man fortsatt se Brann spille både hjemme- og bortekamper fra tribunen.

– Ellers har vi et godt samarbeid med Brann, slik at studentene som bor her får gode tilbud på kamper og kan bli involvert i å for eksempel jobbe frivillig mot å få komme på kamp. Vi kommer til å jobbe tett med Brann for å ha aktiviteter her og invitere dem på ting, slik at vi kan dra nytte av at det er kjendiser her, sier Bakke.

