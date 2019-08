Bergens forskjellige fadderuker varierte stort i kostnad for deltakere i 2019. Her er oversikten.

I 2017 skrev Studvest at flere av fadderukene har arrangementer man må betale for å delta på. Høyest pris hadde den gang Handelshøyskolen BI, hvor totalprisen for å delta på Fadderullan, som BI-oppstarten kalles, var på 920 kroner.

Av de forskjellige arrangørene Studvest har vært i kontakt med, er det bare fadderstyret ved Det humanistiske fakultet (HF) som ikke har satt opp fadderuke-arrangement deltakere må betale for å være med på.

BI og NHH dyrest

For BI sin del stiller faddertilbudet i år med en lignende pris. Tallet for 2019 har steget til 940 kroner for en armbåndsløsning som gir studenter tilgang til arrangementene.

DYREST. Skulle man delta på fadderuken ved privatskolen på Møhlenpris måtte man ut med 940 kroner. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes

BI er heller ikke den eneste utdanningsinstitusjonen hvor nye studenter må punge ut. Også på Norges Handelshøyskole (NHH) kommer fadderuken med en prislapp.

NHH selger billetter i form av armbånd som skal fungere som pass. Prisen på dette i 2019 er 610 kroner. For pengene får man tilgang til de fleste av arrangør NHHS sine arrangement under fadderperioden. I tillegg opererte arrangørene med enkeltarrangement hvor egne prislapper gjaldt.

Fra gratis til 540 kroner på UiB

Ved HVL og de fleste av UiBs fakulteter har man heller landet på å ta betalt for enkeltarrangementer. Igjen er dette unntatt HF-uken, hvor alle arrangementer var gratis.

Høgskolen på Vestlandet (HVL) har to betalte løsninger. Man kunne kjøpe enkeltbillett til togaparty for 175 kroner, og en billettpakke med togafest og stand-up-forestilling for 300 kroner.

GRATIS. UiBs språk- og humaniorastudenter kunne delta på alle fadderukens arrangementer uten å bli en krone fattigere. ARKIVFOTO: Studvest

Det juridiske fakultet har ifølge sin fadderkomité to frivillige arrangement som koster penger. Om en ville være med på alt lå totalprisen på 540 kroner.

Ei heller ferske studenter ved Det psykologiske fakultet slipper unna betalte arrangement. Her er den samlede prisen for alle betalte arrangement 500 kroner, men redusert til 230 for internasjonale studenter.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) tok i 2019 betalt for avslutningsfesten på fadderuken, til en prislapp på 75 kroner.

Fadderstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har ikke besvart Studvests henvendelser.

