Men en annen løsning skal vurderes for å slukke studentenes kaffetørste – for den som vil betale.

Ville du betalt 800 kroner i semesteret for Sammen-koppen dersom det betydde at du fikk kaffe i helgene, på kvelden og ikke minst før første forelesning klokken 8:15?

Studvest skrev tidligere i høst at Velferdstinget hadde bedt Sammen gjøre en vurdering på hva det ville koste å utvide kaffeavtalen slik at man kunne hente kaffe så lenge campusene var åpne – også når selve kafeen var stengt. Det skulle skje ved å skanne koppen på en automat.

Sammen har nå gjort regnestykket. I tillegg til prisen på nye automater vil det koste 700.000 i året i drift. For å få dette til å gå rundt må det koste 800 kroner per kaffeavtale, mot dagens 350 kroner.

Velferdstinget Vest (VT) har av den grunn valgt å vrake ideen for denne gang.

– Det største problemet er ikke at maskinen koster så mye, men at totalpakken har blitt så stor. Man kunne gjerne hatt én maskin på for eksempel Studentsenteret i Bergen, men da blir det et tilbud noen få studenter bruker, men som flere må være med å betale for, sier VT-nestleder Adrian Stinessen Haugen.

Ikke fornøyd med løsningen

Studentpolitiker Tobias Otterstad fra Blå Liste var den som først la fram forslaget i Velferdstinget. Han mener at Sammen viser manglende vilje til å se løsninger.

– Jeg føler Sammen har funnet svaret på spørsmålet allerede før de gjorde utredningen, og tatt det i feil rekkefølge. Litt sånn: «Dette skal vi ikke gjennomføre, og vi tar utregningen for å vise hvor dyrt det er», sier Otterstad.

Direktør for Sammen mat og drikke, Ørjan Vågstøl, ber Velferdstinget om mer tid om det skal utredes i full skala.

– Vi sa til Velferdstinget at vi ikke kunne prioritere dette i høst, men de ba om et kjapt overslag og det er det vi har sendt her, sier Vågstøl.

Otterstad ser for seg at en løsning kunne vært å heller å gradvis innføre systemet etter hvert som man skal bytte ut kaffemaskinene som allerede eksisterer.

– Sammen har tatt utgangspunkt i at det skal innføres over natten. Vi kunne heller startet med chipper på koppene og én kaffemaskin når den første maskinen skal fases ut. Om det hele tar 10 år, så får det gjøre det.

Ørjan Vågstøl fra Sammen svarer at det ikke er noe alternativ.

– Dette vil være i tillegg til dagens maskinpark, ikke noe utfasing av dagens park. Det vil være en ny maskinpark som etableres for å gjennomføre et sånt forslag, sier direktøren.

Kan komme automater likevel

I tillegg til å kunne skanne Sammen-koppen var tanken med forslaget at man også skulle kunne kjøpe enkeltkopper med kaffe fra automatene. Noen steder finnes dette allerede, men nå levnes det håp om at det kan bli tilfelle flere plasser. Det vil i så fall komme utenom kaffeavtalen.

«En annen diskusjon vil være å utrede muligheten for egne kaffemaskiner/automater med kortbetaling, plassert ut på campus for å gi et tilbud utover Sammen sine åpningstider. Men dette vil avhenge av huseier sin mulighet for teknisk tilrettelegging og disponibelt areal.», skriver Vågstøl i eposten til Studvest.

Og det er noe Haugen fra Velferdstinget forteller at de nå skal jobbe for.

– Vi vil ta en ny runde med Sammen for å se på rammene på hva det koster. Vi er nok ikke helt ferdig med kaffe, sier nestlederen.

Kommentarer

kommentarer