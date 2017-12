Mandag valgte ledelsen på Kvarteret å dele noen av chat-meldingene fra sex-trakasseringen. Håpet er at de skyldige skal avsløres.

«[ …] er aseksuell»

«Vil ligge med han mens vi hører på melissa horn»

«Kan vi snakke om den utringningen?»

Meldingene over er skrevet av én av de to personene som ennå ikke er identifisert etter sex-trakasseringen på Det Akademiske Kvarter. Denne personen har gått under nicknamet «ØØ».

Fem av sju identifisert

I en chat hvor 30 mennesker hadde tilgang under årsmøtet, misbrukte sju personer chatten til å skrive grove meldinger om andre. Fem av disse er så langt identifisert.

– Vi har valgt å dele dette med våre interne fordi vi har fått tilbakemeldinger på at folk er interesserte i å vite hva som har blitt sagt, sier nestleder på Kvarteret, Martin Corneliussen.

Ifølge Corneliussen håper ledelsen også at dette legger press på de to som ennå ikke er identifisert og at noen kanskje kan gi tilbakemeldinger på skrivestilen.

I statusen som har blitt delt med de interne, skrives det at styret oppmuntrer alle til å hjelpe til med å finne de siste to personene. Målet er at Kvarteret kan fortsette prosessen med å bygge opp tillit mellom alle frivillige.

I dag skal styret på Kvarteret ha et ekstraordinært styremøte og vurdere å vedta et tillegg i personalreglementet. Dette tillegget sier at det er nulltoleranse for trakassering.

Grovt

Den andre personen som ikke er identifisert går under nicknamet «Horebukken».

Denne personen har blant annet skrevet følgende meldinger:

«Tipper […] er hypp om noen sjekker han opp

Altså han er singel for å si det mildt»

«@[identifisert medlem av chatten] skal vi dra og binde han fast???»

«Men […] e heit altså».

