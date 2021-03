Pia Alexandersen (23) og Hanne Pedersen (25) er to av de som har fått deltidsjobb i Sammen. Begge mener at jobben de gjør kan være med på å hjelpe andre studenter.

23. Februar la Stortinget frem den nye krisepakken for studenter. Her har blant annet studentsamskipnader fått midler til å bruke på studentene. Studentskipnaden på Vestlandet (Sammen) har fått tildelt en sum på 11.869.00 kroner.

Krisepakken har gitt Sammen mulighet til å styrke sine tilbud til studenter, i tillegg til å ansette studentmedarbeidere.

Deltidsstillinger som bomiljøkoordinatorer, prosjektkoordinatorer, kommunikasjonsmedarbeidere og studentaktivitører, er stillinger Sammen har lyst ut. Frem til nå har Sammen ansatt 29 studentmedarbeidere og har planer om å ansette enda flere etter påske.

To av dem som allerede er blitt ansatt er studentene Pia Alexandersen (23) og Hanne Pedersen (25).

En relevant og fleksibel deltidsjobb

Alexandersen tar en mastergrad i psykologi, og jobber som kommunikasjonsmedarbeider i Sammen. Tidligere har hun at andre jobber på siden av studiet, men de har vært vanskelige å kombinere med en studiehverdag som krever 100 prosent.

– Hovedmotivasjonen min for å søke på stillingen var at jeg synes jobben i seg selv hørtes spennende ut, i tillegg til behovet for ekstra inntekt og fleksibiliteten, sier Alexandersen.

Alexandersen sier at hun alltid har vært tilhenger av at studenter skal kunne jobbe på siden av studiene, men hun hadde helst sett at man ikke var avhengig av det. Videre forteller hun at hun hadde ønsket at flere studenter hadde fått mulighet til å ha slike jobber.

– Jeg har en 20 prosent stilling i denne jobben, og den lar seg lett kombinere ved siden av studiene. Fleksibiliteten er utrolig, samtidig som lønnen er god nok til at jeg kan leve komfortabelt, sier Alexandersen smilende.

MER “PERSONLIGE” Pia Alexandersen (23) viser hvordan hun bruker Instagram til å nå ut til andre studenter med “stories” og “feed”.

Stillingen som kommunikasjonsmedarbeider går i hovedsak ut på å lage innhold til sosiale medier. Alexandersen forteller at plattformen de bruker mest er Instagram, hvor de ønsker å spre budskapet til Sammen; “vi bryr oss om studentene.”

– I jobben har vi et ansvar for å dele informasjon om våre tilbud og det vi gjør, men vi har også et fokus på å nå ut til studentene som medmennesker. Som studenter selv kan vi lettere relatere til en studiehverdag, derfor ønsker vi å vise vår hverdag som student, forteller Alexandersen.

Givende med en jobb som kan gi noe tilbake til studentene

Tiltross for at det kun er en liten måned siden Alexandersen ble ansatt, kan hun allerede se en økende interesse for jobben kommunikasjonsmedarbeiderne gjør på Instagram.

Selv tror Alexandersen at jobben de gjør kan være med på å gi andre studenter motivasjon i studiehverdagen.

– Ettersom vi som er ansatt i denne jobben også er studenter, vet vi i større grad hva studenter trenger. Det er det som er det fine med at de har ansatt studenter i denne stillingen, det blir for studenter av studenter, sier Alexandersen.

Et bindeledd mellom studenter og studentorganisasjonene

Pedersen tar mastergrad i strategisk ledelse, og jobber som studentmedarbeider i Sammen Studentliv. Tidligere har hun vært aktiv i studentmiljøet, blant annet som leder i springbrettet, og har derfor hatt en del å gjøre med Sammen tidligere.

– Det at jeg fikk denne jobben var egentlig litt tilfeldig. Jeg kjente en av lederne i Studentliv fra tidligere, og det var hun som spurte om jeg kunne spre budskapet om at de søkte studentmedarbeidere, forteller Pedersen.

Samtidig fikk hun også beskjed om at hun kunne søke om hun ønsket det.

– Siden jeg syns det er veldig gøy å jobbe med studentorganisasjoner og studenter, syns jeg jobben hørtes veldig spennende ut.

NYE IMPULSER. Hanne Pedersen (25) syns det både er gøy og engasjerende å jobbe i et team.

Sammen Studentliv er Sammen sitt tilbud til studenter, studentorganisasjoner og studenter med verv. Pedersen forklarer at Studentliv fungerer nærmest som et bindeledd mellom studenter og studentorganisasjonene.

– Vi ønsker å få frem det glade ord om studentorganisasjoner og hva man kan engasjere seg i som student! I hovedsak for å få flere til å kunne føle seg som en del av en gruppe og et fellesskap, sier Pedersen blidt.

Studentliv har ansatt fire studentmedarbeidere, de jobber som et team. Pedersen forteller at teamet møtes to ganger i uken, men ellers er jobben veldig fleksibel.

Hun er ansatt i en 40 prosent stilling, men forteller at jobben er godt tilpasset studenter og synes det er overraskende lett å balansere med studie og verv.

Mål om å skape en enda bedre studentby

Pedersen forteller at arbeidet hun gjør som studentmedarbeider i Studentliv er veldig variert. Hun jobber både digitalt og fysisk.

– Et eksempel på noe vi gjør er “kaffeprat” som streames på Facebook. Her inviterer vi folk som har hatt en rolle i en studentorganisasjon, hvor vi snakker om hva som fungerer og hva som kan gjøres annerledes.

Hun forteller at de også har arrangert quiz digitalt, og vil snart begynne med vennespleis og speed-frending hvor fokuset er å la studenter bli kjent med nye. Pedersen legger også til at det er veldig lavterskel for å bli med på det de arrangerer.

Studenten tror at det er viktig å formilde hvilke tilbud som tilbys for studenter. Spesielt kan det nå være viktig å oppfordre studenter til å bli med på fellesarrangementer for å kjenne mer på studentfølelsen og på et fellesskap.

Selv om det ikke er så lenge siden hun begynte i jobben, er hun positivt overrasket over studentenes engasjement.

– Vi arrangerer jo veldig mye forskjellig, vi har en del digitalt men også noe fysisk. Vi har blant annet noe som heter På tur Sammen og På tur Sammen guide. Dette er en Facebook grupper hvor man kan melde seg på turer som turguider legger ut.

Hun legger til at gruppen “På tur Sammen” har over 800 medlemmer, og at dette da er en god mulighet for studenter å være sosial og treffe nye mennesker.

Pedersen ser frem til å se hva de kan få til utover våren, og hva slags resultater dette kan ha å si for studentene i Bergen by.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer