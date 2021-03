Denne måneden startet oppgraderingen av N-blokk syd, en av de mange studentblokkene på Fantoft. Bygget er fra slutten av 60-tallet.

I tillegg til oppgraderingen av de eksisterende hyblene skal det frigjøres areal fra blant annet Sammen Catering, slik at 23 splitter nye kan bygges. Den sosiale møteplassen Klubb Fantoft, et stort fellesareal som kan brukes av beboerne, vil også pusses opp.

– Planen er at det skal så klart i oktober, forteller prosjektleder Erik Tande.

I GANG. Oppgraderingen av blokka på Fantoft startet denne måneden.

Styreleder i Sammen, Amalie Lunde, forteller at rehabiliteringen av Fantoft og det nye bygget vil ha en enorm betydning for studentene som bor der.

– Dette er en del av et større prosjekt på Fantoft, og noe vi har jobbet med i mange år, sier hun.

Dialog med studentene

Lunde forteller at studentene har vært positive til endringene, og at flere blir værende lenger på Fantoft eller flytter til nye boliger i den samme studentbyen.

– I 2020 har folk brukt så mye tid på hyblene at de ser verdien i å ha en skikkelig plass å bo.

MØTEPLASS. Prosjektlederen for prosessen viser frem Klubb Fantoft som snart stenges for oppussing.

Styrelederen forteller at Sammen-styret er opptatt av at det skal være god forutsigbarhet for studentene i forbindelse med oppgraderingen.

– Det ligger i vedtaket at vi vil ha dialog med studentene både før og gjennom prosessen, slik at de som bor der blir minst mulig påvirket.

Tande forteller at de hver fredag sender ut en plan for neste ukes bygging for å skape forutsigbarhet for de berørte studentene.

STOR OPPGRADERING. Arealene til Sammen Catering på Fantoft skal bli til nye hybler.

Klubb Fantoft stenges etter påske, men det vil fortsatt være mulig å bruke de andre mange fellesarealene i studentbyen.

– Det er viktig at resultatet etter rehabiliteringen blir bra, og kostnaden av dette er at noe må bli stengt i perioder fremover, sier Lunde.

Moderne bygg

Bygget er vernet, og kan derfor ikke rives fullstendig, slik andre bygg på Fantoft har blitt. Det skal likevel totalrenoveres på innsiden.

Blokka har tidligere hatt problemer med blant annet kakerlakker, noe som nå skal forhindres.

– Kakerlakkproblemene i fjor høst var med på å gjøre dette høyaktuelt. Det er vanskelig å ta tak i problemet selv om man finner roten til det, rett og slett fordi bygget er for gammelt, sier Lunde.

Hun legger til at mye av forebyggingen ligger i det tekniske, og at problemer man har sett tidligere ikke skal oppstå i de nye byggene. Det skal bygges tettere for å hindre eventuell spredning av skadedyr.

ARBEID PÅGÅR. Utearealene på Fantoft preges også av oppgradering. Her jobbes det med en park som skal være ferdig i sommer.

– Problemene med kakerlakker har jo ikke oppstått i de andre byggene som er oppgradert, bare i de eldre som N-blokk Syd, legger hun til.

Kan bli ferdig i 2022

Oppussingen av N-blokk Syd vil koste rundt 50 millioner. Det neste og foreløpige siste prosjektet på Fantoft er oppgradering av N-blokk Nord. Etter den siste etappen står en ny og moderne Fantoft-studentby klar.

Tande sier han gleder seg til at alle byggene i studentbyen står ferdig, og at resultatet kommer til å bra.

NY STUDENTBY. Styrelederen i Sammen håper at den totale oppgraderingen er ferdig om noen år.

Når den totale oppgraderingen vil være ferdig, kan ikke Lunde si noe om ennå. Prosessen må vedtas i styret, men hvis alt går i ett kjør, kan det bli ferdigstilt allerede i løpet av neste år.

– Målet er i hvert fall å bli ferdig om ikke alt for mange år, såpass kan jeg si.

