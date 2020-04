Den berømte anonyme gatekunstneren AFK avla et besøk til Norges Handelshøyskole (NHH) så fort han kom ut av karantene.

31. mars la den mye omtalte gatekunstneren, som blant annet har dekorert studentbaren Diskuterbar, ut følgende innlegg på Instagram.

«Jeg måtte feire enden av karantenetiden min med et lite besøk til Norges Handelshøyskole», skriver AFK under bildene, oversatt fra engelsk.

Studvest har snakket med den anonyme kunstneren om verket, og han forteller at han vil oppfordre til refleksjon hos studentene, oversatt fra engelsk.

STENGT. Skal vi tro AFK er kapitalismen, i likhet med bygget han har dekorert, «closed for business».

– Sett bort fra den åpenbare tolkningen (at kapitalisme er «closed for business»), håper jeg at dette kunstverket vil inspirere skarpe studenter til å tenke litt dypere, skriver han kryptisk i en epost til Studvest, oversatt fra engelsk.

Ingen aprilspøk

Det later dermed ikke til å være noen aprilspøk. AFK, som blant mye annet står bak det beryktede «Listhaug-maleriet», har i lengre tid vært kjent for sine kontroversielle og systemkritiske kunstverk.

Han har også vært svært aktiv på Høyden. I 2018 fulgte Studvest gatekunstneren i tiden like før skandalen med maleriet av Listhaug på korset traff Norge.

AKTIV PÅ HØYDEN. I 2018 møtte Studvest den anonyme kunstneren like i forkant av Listhaug-skandalen. ARKIVFOTO: Ellisif Nygaard

På spørsmål om det er tilfeldig at han var så aktiv på universitetsområdet, svarte AFK den gang følgende:

– Utvilsomt ikke. Studentene er fremtiden, det er så viktig at de ikke bare ukritisk godtar alt de lærer. Det er så mye mer informasjon der ute enn forelesninger og pensumbøker.

Oppfordring til økonomistudenter

Tilbake i 2020 har AFK klare forhåpninger for hva økonomistudenter skal få ut av verket, som ligger synlig til ved inngangspartiet til NHH.

– Noen av spørsmålene jeg håper vil bli diskutert av studenter og lærere er: «Hva ser et robust system ut som i en post-Covid-19-verden?» Og spesifikt for økonomistudenter: «Er en meningsfull eksistens mulig å forestille seg i en verden uten økonomisk vekst?»

SYNLIG. Kunstverket er vanskelig å gå glipp av om man er på vei til NHH.

Kunstneren forteller også at han er utålmodig på vegne av verden.

– Sett bort fra de selskapene som profitterer på denne situasjonen, vil denne krisen påvirke alle samfunnets klasser på én eller annen måte. Derfor trenger alle de beste ideene å komme nå, før de dårlige ideene er skrevet i stein.

