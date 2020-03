Saka blir oppdatert.

Natt til tysdag vart regjeringa og opposisjonspartia i Stortinget einige om ein tredje krisepakke til det norske samfunn, melder VG.

No melder fleire medier at det har blitt forhandla fram ein milliard å leggje til i studentpakken.

NRK skriv at som dei kjenner til så vil dette sikre at rundt ein tredjedel av dei såkalla koronalåna kan bli gjort om til stipend.

Meir lån

I den første krisepakken vart ikkje studentane nemnt. Etter at den andre krisepakken vart lagt fram, vart det bestemt at studentane skulle gå gjennom Lånekassen, og ikkje gjennom Nav. Tidlegare har Studvest uttalt at studentar ikkje har rett på dagpengar frå Nav fordi dei ikkje blir rekna som reelle arbeidssøkjarar.

Torsdag i forrige veke kom det fram at forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) hadde kome fram til ei løysing saman med Lånekassen. Studentane sin krisepakke gjekk ut på at permitterte studentar no kunne søkje om eit ekstra lån på 26.000 kroner. I tillegg vil studentane få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret saman med utbetalinga for april.

– Dette løyser ikkje alle utfordringar

Leiar i Arbeidsutvalet ved Universitetet i Bergen (UiB), Andreas Trohjell, kalla forrige veke den nye studentpakken for ein «drittpakke».

I dag er han nøgd for at politikarane har høyrt på studentane.

– Det er eit steg i riktig retning. Me er godt nøgde med at Stortinget har tatt ansvar når studentane har bedd om det, fortel han til Studvest i dag.

PÅ VEG. Andreas Trohjell, leiar i AU ved UiB meiner at ein er eit lengre stykke på veg i dag, enn kva ein var forrige veke. ARKIVFOTO: Silje Dahle

– Så er det viktig å sei at det ikkje løyser alle utfordringane til våre studentar, men me er eit lengre stykke på veg enn me var i forrige veke.

Kommentarer

kommentarer