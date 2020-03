Studenten mener regjeringens kriseordning like gjerne kunne vært erstattet med et forbrukslån.

I fjorårets nyttårstale fristet statsminister Erna Solberg med gunstige ordninger for de som får barn i studietiden.

Et drøyt år seinere venter studentene Soufian Boukaddour (22) og Karianne Haug (22) barn, mister biinntekter i forbindelse med koronakrisen, og blir tilbudt det studentleder Andreas Trohjell kaller en «drittpakke» i kompensasjon.

– Det er nesten komisk, sier Boukaddour.

Han fullfører sin bachelorgrad i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) til sommeren, omtrent på samme tid som samboer Haug har termin. Hun får foreldrepenger fra NAV basert på deltidsstillingen hun har hatt som hjelpepleier på sykehjem det siste året.

LER NESTEN. Boukkaddour mener at pakken regjeringen har innført for studentene er på grensen til komisk.

Ved siden av studiene har Boukaddour hatt en deltidsstilling som barista på Godt Brød. Dette har gitt paret en biinntekt på mellom seks og åtte tusen i måneden.

Men søndag 15. mars kom beskjeden om at bakerikjeden så seg nødt til å permittere flere av sine ansatte, deriblant Boukaddour.

– Vi kunne like gjerne tatt opp forbrukslån

Siden han har vært ansatt som student, får ikke Boukaddour krisepakke fra sin arbeidsgiver på samme måte som andre arbeidstakere får. Torsdag 26. mars ble en egen krisepakke for permitterte studenter presentert.

– Vi kan søke om en utvidelse av lånet vårt på opptil 26.000 kroner. Det er som om regjeringen kaster ut et sikkerhetsnett til oss, for så å bare slippe sin ende av det, mener han.

VAR I RUTE. Boukaddour og samboeren venter barn til sommeren. Nå har de mistet inntekt.

– Vi har ikke annet valg enn å ta til takke med det vi får, men vi kunne jo like godt tatt opp et forbrukslån. Dette er en krisepakke som gir dårlige forutsetninger for studenter på lang sikt, mener Boukaddour.

Planen var å forsøke å få en jobb innen IT til høsten, og ha inntekten fra Godt Brød å falle tilbake på dersom det skulle gå lang tid før han fikk napp. Nå kommer den nystiftede familien til å leve på sparepenger, foreldrepenger og student-krisepakken inntil Boukaddour forhåpentligvis får en jobb.

– IT er jo en voksende industri, men det er stor konkurranse om jobbene. I tillegg er det mange stillingsutlysninger som krever noen års erfaring, forklarer Boukaddour.

– Hvis det går for lang tid før jeg får noe innen IT, blir jeg nok nødt til å ta en jobb på lager eller i butikk. Det går helt fint, men det er jo ikke det jeg har utdannet meg til.

Tar ikke hensyn til mangfold

Boukaddour mener ordningen for permitterte studenter viser at politikere ser på studenter som en homogen gruppe, noe han er uenig i.

– I Bergen finnes studenter i alle mulige livssituasjoner, som krever ulike støtteordninger. Dette mangfoldet synes jeg ikke politikerne tar hensyn til nå, sier han.

– Vi har alle hørt dem som mener at studenter har godt av mindre å rutte med, men jeg har møtt få studenter som har deltidsjobb kun for å drikke eller bo flottere enn de trenger. De fleste er avhengige av den jobben for å få det til å gå rundt.

LYSPUNKT. På tross av vanskelighetene har Boukaddour merket at folk har vært mer oppmerksomme de siste ukene.

Selv er han ikke redd for at det ikke skal gå rundt for ham og familien.

– Vi har vært flinke til å spare tidligere, og er to som deler på økonomien – men dette er jo absolutt ikke garantert for alle. Det er nok verre for de studentene som er alene om utgifter og som nå har mistet deltidsjobben sin, sier Boukaddour.

Likevel blir han nervøs av situasjonen for studenter slik den er nå.

– Plutselig er vi mye mer sårbare enn vi har vært tidligere. Jeg er ganske nervøs for hvilke muligheter jeg og andre studenter kommer til å få framover, også når pandemien er over. Servicebransjen tar jo en stor støyt nå, og det går tydelig utover arbeidsplasser som kan tilbys studenter.

Likevel er det små lysglimt i den nye hverdagen.

– Når jeg handler på nærbutikken nå, smiler vi til hverandre og ber hverandre ta vare. Jeg synes vi er blitt mer omtenksomme i løpet av de siste to ukene.

