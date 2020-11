Vanligvis viser Bergen Filmklubb prisvinnende mesterverk som faller utenfor kinobildet. Nå skal deres «Trashfilmfestival» presentere kinopublikum for kultfilmer som er så elendige at de blir eksepsjonelle.

Denne helga skal filmklubben vise filmer som etter alle standarder kan klassifiseres som forferdelige. Med alt fra obskure sci-fi-flopper til absurde actionfilmer skal klubben forsøke å belyse filmens verste og beste sider på samme tid.

Klubbens eksternansvarlig Martin Eikås Haugen (23) mener festivalen tilbyr noe verdifullt for kinolandskapet i Bergen.

SAVNER VARIASJON. Eksternansvarlig Martin Eikås Haugen (23) mener det mangler tilstrekkelig variasjon i Bergens kinolandskap. Bergen Filmklubb skal fungere som en motvekt til det publikum får sett på kino.



– Bergen mangler en plattform for kultfilmmiljøet. I det kinolandskapet vi har i dag får man bare et begrenset bilde av filmverden. Jo flere filmer du ser, uansett hvor dårlig kvalitet, jo mer vil du verdsette mangfoldet av hva filmens verden har å tilby. All film er bra film, men ikke alle filmer blir representert, forteller Haugen ivrig.

Som å se standup

Klubbens frivilligansvarlig Caroline Tranberg (21) tror festivalen kan bidra til å skape bedre stemning i en eller mørk tid.

– Akkurat nå tror jeg folk trenger noe å le og bli underholdt av. Det er mye kaos som skjer i verden akkurat nå med både pandemi og presidentvalg. Noen ganger vil man bare komme bort fra den realiteten og sette seg ned med en film man vet er dårlig, men som kommer til å hjelpe på humøret.

Eksternansvarlig Haugen forteller videre at publikum kan vente seg at helgens kinoopplevelse blir som å dra på et standup-show.

«SO BAD IT’S GOOD». Frivilligansvarlig Caroline Tranberg (21) gleder seg til å vise frem trashfilm i helgen. Barndomsfavoritten «Spy-Kids 3-D» henger særlig høyt ettersom filmklubben har gått til innkjøp av pappbriller for anledningen.

– Det er jo ganske enkelt kjempemorsomt å sitte i en kinosal og bare spørre seg selv «Hva er det som skjer?» mens man ser helt absurde bilder på skjermen, sier han.

– Det blir det samme som å se et standup-show, man ler høyere når man ser det med andre. Jeg tror at i disse tider er opplevelser som dette enda viktigere enn før.

I festivalens program finner man blant annet filmer med titler som «Robo Vampire», «Ninja Project Daredevils» og «Master of the Flying Guillotine». Haugen gleder seg til vise frem filmen «Manos: The Hands of Fate», fra 1966, som ble laget som et resultat av et veddemål mellom to venner, og har rykte på seg for å være tidenes verste film.

Trygg kinoopplevelse

Haugen og Tranberg er rask med å understreke at kinosalen skal være et trygt sted for alle besøkende, og garanterer at smittevern blir tatt på alvor.

– Kinosalen skal være trygg. Vi har ett sete ledig mellom hver tilskuer, spritflasker, og vi informerer om tiltak før visninger, forteller Haugen.

SMITTEVERN. Tranberg kan gå god for at de frivillige vil sørge for en trygg kinoopplevelse med tilstrekkelige tiltak.

Filmklubben har gjort det godt under pandemien, noe de tror har en sammenheng med en «craving» etter å komme seg ut og et fristende filmprogram. Frivilligansvarlig Tranberg synes gruppens frivillige har vært flinke med smittevern og forsikrer om at dette vil fortsette.

– Vi kommer til å sikre at det blir så trygt som mulig, så publikum får en sikker og morsom opplevelse på samme tid, garanterer Tranberg.

