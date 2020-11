Studentersamfunnet i Bergen arrangerte i går valgvake på Det Akademiske Kvarter, og Studvest var til stede for å sjekke stemningen.

Så var dagen her.

3. november og presidentvalg i USA.

Det er nyttårsaften, jul og bursdag på én og samme kveld for student-Bergens mange valgentusiaster.

Klokken er halv elleve tirsdag kveld, og de første valgresultatene ventes innen en time eller to. Vi tar en prat med Aron Moss (22) og Marte Ferden (21), som begge studerer sammenliknende politikk (Sampol) ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Spente, optimistiske og litt bekymra

HVIS HAN MÅTTE VELGE. Hadde han UiB-student Aron Moss valgt Trump. Kanskje.

– Hvem heier dere på i kveld?

– Heier ikke på noen av dem, men hvis jeg måtte velge, hadde jeg kanskje sagt Trump, sier Aron Moss.

Marte Ferden er tydelig overrasket.

– Hæ?! Vel, jeg har ikke noe sterkt standpunkt.

– Stemningsrapport på tre ord?

– Da sier vi god stemning, pils og latter!

– Hva er beste og verste egenskap til hver kandidat?

– Det beste er nok hans tilnærming til Kina og Nord-Korea. Der har han fått til noe få har fått til før ham, sier Moss.

– Det verste er at han ikke klarer å tale til hele folket.

Han trekker så frem Bidens styrke som en respektert og samlende statsmann.

– Det verste med Biden er hans rasistiske tendenser, sier Moss og viser til en kommentar fra tidligere i valgkampen hvor Biden hevdet at «hvis du har problemer med å finne ut om du støtter meg eller Trump, er du ikke svart.»

– På en skala fra 1 til 270, hvor sikre er dere på valgseier?

– På denne skalaen sier jeg 135 til Trump og 136 til Biden, sier Ferden.

– Trump kan ta det, melder Moss.

Maos Lille Røde er for anledningen dekket i blått. «Biden–Harris» er skrevet på alle vegger. I salen vises NRKs valgsending på storskjerm, og ved ett av bordene sitter jusstudentene Maria Hauge (23), Anne Marion Eide (24), og Ragnhild Hofstad (21).

VIPPESTAT. – Vi er spente, optimistiske og litt bekymra. Fra venstre: Ragnhild Hofstad, Maria Hauge, og Anna Marion Eide.

– Hvem heier dere på i kveld?

– Biden, konstaterer Eide og Hofstad muntert.

– Tja, jeg heier litt på «the underdog» Trump, kontrer Hauge og ler.

– Stemningsrapport på tre ord?

– Vi er spente, optimistiske og litt bekymra, melder de tre jusstudentene.

– Hvilke vippestater kommer til å vippe dere av pinnen?

– Florida og Ohio, sier Eide.

Hofstad følger opp:

– Jeg blir vippa av pinnen hvis Texas blir vippa til demokratene!

– På en skala fra 1 til 270, hvor sikre er dere på valgseier?

Hauge tviler på en Trump-seier og melder 37 på skalaen. Eide og Hofstad mener det kan gå begge veier, men at det heller mot en Biden-seier.

– Tja, 165 kanskje, tror Hofstad.

Vi takker for praten, og beveger oss inn i Stjernesalen. I luften henger det spenning, latter og duft av nystekte burgere. På bordene står duggende halvlitere til studentpris, i sofaene sitter spente valgvakere.

På hjørnebordet er Sampol-studentene Thorbjørg Andersen (20), Lea Røis (19), og Oscar Limyr (19) akkurat blitt ferdig med en noe sen middag. En god idé ettersom valgnatten er lang.

INKOMPETENT. Lea Røis, Oscar Limyr, og Thorbjørg Andersen er ikke imponerte over den amerikanske presidenten.

– Hvem heier dere på i kveld?

Andersen, Røis, og Limyr er klokkeklare:

– Biden!

– Stemningsrapport på tre ord?

– Spennende, uvisst, og håpefullt.

– Hva er beste og verste egenskap til hver kandidat?

– Folk liker at Trump er politisk ukorrekt. He’s an entertainer, kommenterer Anderssen.

– Trump er Trump, stadfester Røis før Limyr tilføyer:

– Han er inkompetent. Det beste med Biden er at han ikke er Trump!

Første valgresultat

Etter et par timer med venting og skravling kommer de første resultatene. Biden tar Vermont. Trump vinner i Kentucky og Indiana. Ingen store overraskelser altså, men vi tar likevel en ny runde for å lodde stemningen på huset.

Aron Moss og Marte Ferden har flyttet seg til Stjernesalen.

– Stemningsrapport på tre ord?

– Enda bedre nå, ler Moss og legger til:

– Det vi sa i stad, men ganget til det dobbelte!

SPENNING. Utfallet ble vanskeligere å forutse utover kvelden.

Ferden er enig.

– Det er mer spennende nå!

– Er dere mer eller mindre sikre på valgseier nå?

– Ingen vet, funderer Moss.

– Jeg holder meg på 135 og en halv til hver, sier Ferden sikkert.

Også Thorbjørg Andersen, Lea Røis, og Oscar Limyr er enda ved godt mot.

– Stemningsrapport på tre ord?

Thorbjørg Andersen: – Dritbra.

Lea Røis: -–Litt trøtt.

Oscar Limyr: –Men dritbra.

– På skalaen fra 1 til 270, hvor sikre er dere nå på valgseier?

– Jeg er fortsatt sikker på Biden, så holder meg på 270, fastslår Røis.

– Florida er for øyeblikket litt blått, så jeg er på 210, kvitterer Limyr, lykkelig uvitende om hvordan staten snart skal snu.

Sluttspillet

I det klokka bikker tre har stemningen endret seg. Det amerikanske kartet blir rødere og rødere, og Kvarterets mange rom blir tommere og tommere. De valgbegeistrede deltakerne begynner å ta kvelden.

Studvest prøver å lokalisere intervjuobjektene, men til ingen nytte. Journalistene tusler tilbake til «Tivoli» idet Biden vinner New Mexico og New York. Pennsylvania forblir uavgjort, men Biden innehar en solid ledelse. Trump tar Florida.

Det er fortsatt liv i valgvaken, og Sampol-studentene Helena Haldorsen (22), Marita Henrikesen (21), og Endre Toft (20) følger nøye med.

MAGEFØLELSE: Marita Henrikesen, Helena Haldorsen og Endre Toft hadde et lite håp om Biden-seier i Texas.

– Hvem heier dere på i kveld?

– Biden selvfølgelig, svarer alle tre.

– Stemningsrapport på tre ord?

– Vondt, intenst, avgjørende, slår Haldorsen fast.

– Hvilke vippestater kommer til å vippe dere av pinnen?

– Florida og Pennsylvania. I Florida ser Trump ut til å ligge godt an, konstaterer Toft.

Helena Haldorsen håper på et blått Texas, men er ikke optimistisk: – Magefølelsen sier sterkt nei.

– Ohio er også spennende, sier Henriksen. – Ingen president har vunnet uten å ha vunnet Ohio. At Biden leder her er et godt tegn!

– På en skala fra 1 til 270, hvor sikre er dere på valgseier til Biden?

Haldorsen er positiv:

–271! Jeg sprenger skalaen!

Toft og Henriksen er også positive, og melder 220 og 235.

– Jeg er ganske sikker, men ikke skråsikker, sier Toft.

Med det erklærer Studvest denne valgvaken for over. Det samme gjelder ikke for det amerikanske presidentvalget – det kan hende den bare så vidt er i gang. Snuten rettes uansett hjemover 03:30 en onsdags morgen.

Det kommer tross alt en dag i morgen.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer