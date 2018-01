– BI har jo fått et rykte på seg for å være, du vet, veldig BI. Det ønsker vi å endre på, forteller Andrea Lynnæs.

Hun er leder for studentorganisasjonen BIS Entertainment, som for tiden jobber med å arrangere en maskeradefest der alle, ikke bare BI-studenter, er velkomne.

Studvest møter Lynnæs sammen med markedsansvarlig Aurora Kvilhaugsvik, og begge sier seg enige i at det har vært en mangel på arrangement som bevisst inkluderer studenter fra forskjellige institusjoner.

Maskeraden arrangeres for andre gang, og selv om den også i fjor var åpen for alle, var det ifølge arrangørene ikke alle som var klare over det.

– Det var nok definitivt flest BI-studenter der, så i år har vi planlagt å nå ut til alle studenter helt fra starten av, sier Kvilhaugsvik.

Fest uten BI-preg

De kan også fortelle at de har sett seg lei av at denne typen arrangementer så ofte ender opp med å stort sett bestå av folk man omgås til vanlig uansett. Og det er ikke bare sosiale hensyn som gjør at arrangørene nå ønsker å forandre på det.

– På BI, som på andre skoler, hører man jo mye om viktigheten av networking. Da er det jo litt ironisk at så mange arrangementer kun består av folk innenfor din egen krets, forteller Lynnæs.

Arrangementet avholdes på Kava den 15. februar, og arrangører Lynnæs og Kvilhaugsvik mener at å flytte festen utenfor campus kan bidra til å fjerne litt av BI-preget maskeraden hadde i fjor. Riktignok vet de ikke hvor mange utenfor BI som faktisk vet om arrangementet.

Student Alexandra Pedersen (22) ved Høyskolen Kristiania hadde ikke hørt om arrangementet før Studvest spurte henne. Hun er likevel positiv til at BI-studenter forsøker å bygge broer mellom seg selv og resten av studentbergen.

– Det er veldig bra at fokus legges på å inkludere andre enn sine egne. Jeg har ofte hatt lyst til å være med på arrangement på BI, men har som regel skjønt det slik at det kun er for deres egne studenter, sier hun.

– BI er stereotypisk

Ole Furuset (23) og Sebastian Andersen (25) studerer begge ved BI, og de sier seg enige i at et slikt arrangement kan bidra til å bedre studentmiljøet mellom de forskjellige institusjonene.

– Jeg tror faktisk et arrangement som dette kan hjelpe mye på å bryte ned stereotypier, sier Andersen.

– Men BI er jo en stereotypisk skole da, skyter Furuset inn.

– På hvilken måte?

– Det er jo mange her som er litt sossete og snobbete, forteller han, mens kompisen nikker.

Selvironisk tilnærming

Kristiania-student Pedersen er i tillegg klar på at det å bryte ned stereotypier mellom studenter er viktig. Selv om hun selv bor med BI-studenter og vet at fordommene ikke alltid stemmer, synes hun det er fint at privatskolens studenter tar ansvar for å bedre Bergens studentmiljø.

Arrangørene er også klare over at stereotypier mellom Bergens utdanningssteder eksisterer.

– Vi vet jo at BI har en tendens til å bli litt mobbet, men jeg synes egentlig bare det er gøy. Vi har en litt selvironisk tilnærming til det, sier Kvilhaugsvik.

Lynnæs er likevel rask med å påpeke at hun selv ikke eier en eneste poloskjorte.

Kommentarer

kommentarer