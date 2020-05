I Parkveien kunne du få med deg både det ene og det andre da studentene tok ansvar for egen avgangsutstilling.

Ved inngangen til Nygårdsparken, i en studentbolig som overser parken, har det nå dukket opp en litt annerledes kunstutstilling.

Mang en eksamen har blitt påvirket som følge av pandemien denne våren. I mai skulle kunststudentene på Institutt for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen arrangere den årlige avgangsutstillingen for sisteårsstudenter på bachelor.

Slik ble det dessverre ikke. Utstillingslokalene stengte og store folkemengder ble forbudt.

Der folk flest ville godtatt det som gikk tapt, valgte Marie Vallestad og Katrine Østergaard å ta saken i egne hender. Løsningen ble en utstillingsplass i kollektivet til Vallestad.

– Tanken bak utstillingen er at studentene skal få én dag hver til å presentere prosjektet sitt. Utstillingen består av alt fra langvarig performance til konseptuelt arbeid med dokumenter og tekstilarbeid, forteller Vallestad.

ORDNER OPP. Katrine Østergaard flyttet til Bergen fra Danmark for å studere på kunstakademiet. Nå arrangerer hun avgangsutstilling utenom det vanlige sammen med Marie Vallestad.

The (not) degree show finner sted hver kveld fram til 10. juni, opprinnelig i Parkveien 28. Nå flyttes det imidlertid til Nygårdsparken og omkringliggende områder, i tråd med kommunens regler for arrangementer på offentlig grunn.

En menneskeskapt katt

En av disse er Tanja Silvestrini, som studerer sammen med Vallestad og Østergaard. Hennes utstillingsdag viser fram avgangsverket hennes: en menneskeskapt katt.

– Det handler om å avskrive sin menneskelighet og gå inn i en annen tilstand – en annen måte å leve på, forteller Silvestrini, før hun fortsetter:

KATTEKOSTYME. Silvestrini beskriver seg selv som en leken og nærhetssøkende katt.

– Det er ikke så vanskelig å gjøre det på en troverdig måte. Jeg har også lært at folk generelt virker å være åpne for alternative idéer.

Åpent kunstmiljø

– Det er stor frihet i kunstmiljøet i Bergen, så man kan lage et visningsrom hvor som helst. Det er mye lekenhet i det bergenske kunstmiljøet, synes Silvestrini.

Dette tror hun gjenspeiles i the (not) degree show.

– Du gjør litt hva faen du vil. Det er ikke mange krav til hvordan det skal være. Det er et stort fokus hva du synes er interessant og hvordan du kan utvikle deg som kunstner, sier hun.

PERFORMANCE. Flere forbipasserende stoppet innom utstillingen for å kose med katten.

Og utstillingskonseptet imponerer, skal vi tro kunststudenten.

– Jeg elsker egendrevne initiativer som dette. Det er ambisiøst og dritkult av dem å organisere dette, og veldig generøst overfor oss andre, sier hun.

Fanget i ingenting

– Det er fint å få muligheten til å jobbe med klassekamerater i en annerledes kontekst. Dette blir noe helt annet enn det vi så for oss, forteller arrangør Østergaard.

UTSTILLINGSKOLLEKTIV. I mai skjer det uvanlige ting i Parkveien ved Nygårdsparken.

Utstillingen er fleksibel. En boks som fungerer som et utgangspunkt, og det er opp til studentene hvordan de vil bruke den.

– Det er et resultat av å ha vært fanget i ingenting – for så å bare starte noe, mener Vallestad.

Studentene velger selv hvordan de ønsker å bruke omgivelsene rundt. Balkong, park og hage står til disposisjon.

KOLLEKTIV. Det er i Vallestad sitt kollektiv at utstillingen har tatt plass.

Utstillingsserien er en del av Vallestads eget avgangsprosjekt.

– Ideen har alltid vært til stede. Jeg ønsket å lage noe som inkluderte alt jeg hadde jobbet med de siste årene, og vi snakket tidlig om at vi skulle bruke rommet som et mobilt galleri etter eksamen, forteller Vallestad.

BOKSEN. Studentene kan benytte seg av den mobile boksen som visningsrom for kunsten deres.

– Det var egentlig et lite skritt fra å ha det i tankene til å utføre det.

Kommentarer

kommentarer