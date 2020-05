Slutten av vårsemesteret bringer alltid med seg forandringer i Student-Bergen. Vi har vært gjennom valgsesongen, Velferdstinget har fått ferskt styre, og nå er tiden kommet for Bergens eldste studentorganisasjon: Studentersamfunnet.

Ingvild Heggertveit Hagesæter er Samfunnets utkårede leder for det kommende studieåret. Den 25 år gamle datasikkerhet-studenten møter Studvest i Muséhagen for en prat om hvordan hun vil lede organisasjonen videre – og hvordan viruset vil påvirke høsten.

NY LEDER FOR STUDENTERSAMFUNNET. Ingvild Hagesæter (25) forteller om planene for det kommende semesteret.

Hagesæter lanserer umiddelbart et forbedringspotensiale:

– Vi har ikke hatt helt kontroll på hvor mye det koster å fly inn innledere. Til nå har det vært opp til hver enkel komité å gjennomføre sine egne møter, sier hun, og fortsetter:

– Friheten gir gode møter og glade medlemmer, men ikke alltid god oversikt over pengebøtta. Drømmemøtene har tross alt en pris. Det er nok det største opprydningsprosjektet, forteller hun.

Flybruk-baluba

I fjor høst skrev Studvest om Samfunnets flyutgifter til innledere, som i 2018 endte på 245.503 kroner for begge semestre. Den gang omtalte Sturle Sandvik i Framtiden i Våre Hender pengebruken som «pinlig» og «hinsides».

PLANER FOR HØSTEN. Den nye Samfunnet-lederen snakker om det kommende semesteret.

Hagesæter forteller at utfordringene rundt innhenting av innledere har preget organisasjonen over lengre tid.

– Tidligere har vi nok ofte bestilt reiser ganske seint (som er dyrere, red. anm.). Der trenger vi bedre rutiner som kan spare oss for både kostnader og klimaavtrykk. Tog med sovekupé er nå et fast tilbud til innledere, men vi har fortsatt en vei i gå, mener den ferske Samfunnet-lederen.

Lang fartstid

Den nye lederen har flere år i Samfunnet bak seg, og mimrer tilbake til da hun først ble med høsten 2016.

– Jeg gikk inn på et Upop-møte om atomvåpen, om jeg ikke husker feil, og sa at «jeg vil gjerne være med». Ansvarlig for komitéen var ikke der, så han i baren sa at jeg bare skulle komme innom neste tirsdag og begynne å jobbe.

Hagesæter presiserer at dette er en god historie, med et par modifikasjoner:

– En samtale fant sted i uka som kom, men poenget er at arbeidsvilje veide ekstremt tungt på det tidspunktet. Nå har vi derimot altfor mange søkere til å ikke ha gode intervju, for å forhindre sosiale opptak, for eksempel.

REDD FOR TILBAKEFALL. Hagesæter synes det er skummelt å ta over ledervervet mitt under en pandemi.

Siden den gang har Hagesæter vært en variert skikkelse i organisasjonen.

– Mange følger ofte en linje hvor man «runder» Samfunnet etter et visst antall semester eller verv, mens jeg har vært innom mye forskjellig. Min rute har ikke vært så veldig vanlig, på grunn av min lange fartstid. Men jeg er ikke lei, altså!

«Kutt ut»

Det er heller ikke bare en dans på roser å ta over midt i en verdensomspennende pandemi, skal vi tro Samfunnet-lederen.

– Det er skummelt. Jeg er redd for tilbakefall. Jeg er redd for at Erna kommer og sier «kutt ut». At vi ikke kan ha arrangementer med 50 mennesker engang, sier Hagesæter.

Også innad i organisasjonen kan koronarestriksjonene få konsekvenser, tror hun.

DREVEN SAMFUNNSSTUDENT. Den kommende lederen har vært med i Studentersamfunnet siden høsten 2016.

– Vi har snakket om at arbeidet med programbladet i høst kanskje bør gjøres annerledes. Der er det gjerne 40-50 personer samlet, med stor utskiftning, tenker Hagesæter.

Mindre nattesøvn enn vanlig

Likevel vil hun gå løs på oppgaven med giv, og kjenner allerede på sommerfuglene i magen.

– Jeg er litt redd for å holde mitt første styremøte. Og litt redd for å glemme ting som må gjøres før sommeren. Så jeg har litt mindre nattesøvn enn vanlig, men foreløpig går det veldig bra, sier hun.

– Er det noe du vil legge til til slutt?

– Jeg håper høsten blir bra, både for aktive «Samfunnere» og nye studenter, og at vi kan samles i Grøndahls og drikke øl!

Kommentarer

kommentarer