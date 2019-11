– Det er kjipt når det det er tomt for sykler, mener UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Fra og med 30. juni 2018 kunne bergenserne nyte et nytt miljøvennlig transportalternativ, nemlig bysyklene.

I løpet av sitt første leveår var syklene på så vidt over 100.000 turer, men så langt i 2019 har antall turer blitt åttedoblet.

Man kan se syklene utenfor mange av Bergens utdanningsinstitusjoner. De blir hyppig brukt av mange i Bergen, til og med av rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen.

TOMME STATIV. Ved bysykkel-stativet utenfor Studentsenteret er det ikke mange sykler igjen. FOTO: Aurora Berg

– Jeg bruker de til å sykle rundt i byen, og på vei hjem fra jobb, forteller han.

Hyppig studentbruk

Det er ikke bare rektoren ved UiB som jevnlig benytter seg av de grønne syklene. Mange studenter tar seg også gjerne en sykkeltur.

Bysykkel-ordningen



Sykler i anlegget: 800



Antall stasjoner: 86



Turer i 2018: 103 758



Turer i 2019: 792 625



Flest turer på én dag: 7 951 (29. august 2019)



(tall pr. 28. oktober 2019)

Dette gjør at det til tider kan være få sykler igjen på Høyden, spesielt etter forelesninger, mener molekylærbiologi-student ved UiB, Charlotte Brekkhus.

Brekkhus fikk seg bysykkel-abonnement i høst. Hun skulle ønske bysyklene var litt mindre populære.

– Det er litt irriterende at det alltid er tomt i stativene etter forelesning fordi så mange bruker det, mener hun.

Opp, men ikke ned

Grunnen for at disse stativene ofte er tomme, er at flere gjør som rektor. Nemlig å sykle ned fra Høyden, men ikke opp.

– Grunnen til at disse stativene ofte står tomme er fordi det er flere som sykler fra disse stativene enn der er folk som sykler til dem. Grunnen til det er at Høyden har bratte bakker på alle sider, så de fleste velger å sykle ned men ikke opp, skriver Anette Langseth, CEO i Urbaninfrastructure, i en e-post til Studvest.

IRRITERENDE. Charlotte Brekkhus synes det er irriterende når det er tomt for bysykler.

Bysykkelsystemet er avhengig av at brukerne holder balansen i systemet oppe selv, altså at brukeren både tømmer og fyller stativene.

Når stativene bare tømmes er de avhengig av at Langseths selskap fyller stativene, noe som gjør at de kan stå tomme.

Storfornøyd rektor

– Det er kjipt når det det er tomt for sykler, men det er også kjipt hvis det er fullt og du skal parkere. Men sånn må det være. Det hadde selvfølgelig vært fint om man alltid kunne få en sykkel og alltid kunne parkere, men det går jo ikke, forteller Olsen.

Rektoren er svært fornøyd med at så mange studenter utnytter bysykkel-tilbudet, og legger ikke skjul på sin egen rolle i å promotere tilbudet.

– Jeg tweetet en oppfording til studentene i starten av året at de må skaffe seg bysykkel-abonnement, sier Olsen og smiler.

Og det er ikke bare rektor som er fornøyd.

– Vi vil berømme den kollektive innsatsen som har gjort grønn transport til en suksess i Bergen. Tallene gir oss en god indikasjon på at bysykkel vil fortsette å vokse fremover i tid, sier Nanna Reiss, markedssjef i Bergen bysykkel.

