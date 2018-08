Da byggearbeidere skulle legge nytt gulv i tredje etasje på Studentsenteret i juli oppdaget de noe som ikke stemte: Gulvet var skeivt.

De åpnet opp gulvet og fant ut at bærebjelken som går på tvers av taket over svømmebassenget var bøyd mer enn 7 cm nedover.

– Det har rett og slett vært en regnefeil da senteret ble bygget som gjør at bjelken ikke var riktig dimensjonert, forklarer prosjektsjef Kjartan Nesset i eiendomsavdelingen til Universitetet i Bergen (UiB).

Ny bærebjelke på et tonn

For å ordne problemet må de sette inn en ny bjelke på et tonn under den gamle. Svømmebassenget blir dermed stengt den første perioden av semesteret.

– Vi håper på å kunne åpne igjen 10. september, sier Nesset.

Selv om takbjelken er bøyd, forteller han at det ikke har vært en umiddelbar fare for at taket over bassenget skulle bryte sammen.

– Men vi kan jo ikke la det være sånn, sier Nesset.

– Hva kunne skjedd hvis feilen ikke ble oppdaget?

– Hvis gulvet i tredje etasje over bassenget hadde blitt tungt belastet, for eksempel med tunge bokreoler, så kunne det jo i verste fall ha brutt sammen. Det er ikke ment å bruke gulvet der til tung vekt, men man vet jo aldri, forklarer Nesset.

Han legger til at hvor tung belastning som i så fall måtte til for at taket kunne bryte sammen bare blir spekulering, og sier at dersom det hadde vært veldig alvorlig hadde nok fagpersonen som vurderte feilen stengt av hele bygget, og ikke bare svømmebassenget.

Sammen taper ingenting

Direktør for Sammen Trening, Bård Johansen, skriver i en e-post at det er ubeleilig at de må stenge bassenget i starten av semesteret, men påpeker at skaden på bjelken gjør det nødvendig å stenge.

– Alle planlagte kurs og aktiviteter vil gå som planlagt når bassenget åpner 10. september, skriver Johansen.

Han understreker at Sammen ikke taper økonomisk på stengingen, da svømming er inkludert i treningskortet.

– De ansatte blir i denne perioden omdisponert til andre treningssentre hvor det er behov for ekstra bemanning i forbindelse med semesterstarten.

Til tross for at studentene mister en del av sitt treningstilbud i løpet av perioden bassenget er stengt, vil Sammen ikke kompensere for det på noe vis.

– Det viktigste vi kan gjøre er å informere kundene om dette. Det skjer av og til bygningstekniske ting i våre idrettsbygg som krever driftsstans, uten at dette kompenseres. Slik er det i dette tilfellet og, skriver Johansen.

Kommentarer

kommentarer