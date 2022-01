Student Alexandra Azanova synes prisendringen i vaskesystemet i studentboligen er urimelig. Sammen avkrefter at det dreier seg om høye strømpriser.

– Er det bare meg eller er en økning på åtte kroner per vask helt utrolig mye? Jeg vet det er inkludert tørketrommel, men jeg bruker det aldri.

Det skrev Alexandra Azanova i en Facebook-post for studenter som bor i Grønneviksøren studentboliger.

Fra og med 18. januar, og ukene framover, innfører Sammen, Studentsamskipnaden på Vestlandet, betalingsendringer for alle som bruker vaskeriene i Sammen-boligene.

Det vil nå koste 23 kroner å bruke vaskemaskin og tørketrommel. Prisen er 25 kroner når såpe er inkludert.

IKKE RIKTIG. Student og Grønneviksøren-beboer Alexandra Azanova synes det er feil av Sammen å øke prisen, selv om totalprisen for vask og tørk blir lavere. Foto: Privat

Sammenlignet med tidligere betyr det en nedgang i totalprisen for både vask og trommel. Tanken er at det skal være friere å bruke alle vasketjenestene.

For Azanova, som ikke bruker tørketrommel, gir endringene en økning på åtte kroner når hun skal vaske klær. Hun synes prisøkningen på 50 prosent er urimelig.

– Å måtte betale ekstra for noe jeg ikke selv bruker er ikke riktig. Jeg vil ikke at Sammen skal blande seg inn i mine personlige vaner og rutiner, mener studenten.

Les også: Ny studentfotballiga har avspark i mars



Enklere system



Boligdirektør i Sammen, Stein Ove Halhjem, skriver i en mail til Studvest at de har laget et nytt system for bestilling og gjennomføring av vask ved vaskeriene.

En ny app skal gjøre kommunikasjon med maskinene enklere. Det er også innført en chattefunksjon hvor man nå kan kommunisere direkte med maskinleverandøren Sammen bruker.

– Denne typen direkte kommunikasjon var ikke mulig før, sier Halhjem.

TIL DET BEDRE. Stein Ove Halhjem, boligdirektør i Sammen, tror det nye betalingssystemet vil være enklere enn før og håper økt bruk av tørketrommel vil bedre inneklimaet i studentboligene. ARKIVFOTO: Anna Jakobsen

Bakgrunnen for prisendringene, og det å gjøre tørketromlene fri til bruk, kommer av at Sammen ønsker å bedre inneklimaet i boligene.

– Tørking av klær på hyblene kan gi fukt og dårlig inneklima, og vi håper tiltakene gjør at flere bruker tørketromlene, sier Halhjem.

I tillegg har Sammen opplevd at flere beboere plasserer tørkestativ foran rømningsveier.

Halhjem avkrefter at prisendringen er knyttet til strømprisene, og understreker samtidig at Sammen ikke har noen hensikt å tjene penger på studentene.

Mener det ikke er bærekrafitg

Azanova er enig i at et godt inneklima er viktig, men mener prisendringene som er gjort er feil måte å løse problemet på.

INNEKLIMA. Sammen-direktøren opplyser at prisendringen er begrunnet i bedre inneklima i studentboligene.

Hun vil ikke begynne å bruke tørketromlene med det første.

– Jeg liker å ta vare på klærne mine og opplever at å bruke tørketrommel ødelegger dem fortere. I tillegg tenker jeg at det er mye mer bærekraftig å lufttørke klærne enn å bruke maskin, avslutter hun.



Kommentarer

kommentarer