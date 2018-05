– Dette er veldig gøy, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidsoppgavene, sier Bjørn Olav Østeby.

Han ble lørdag valgt til leder av arbeidsutvalget for Studenttinget på Vestlandet (STVL), og skal det kommende skoleåret jobbe for sakene som studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) vedtar.

Vil ta i bruk flere verktøy

Selv er hans kjernesak å gjøre HVL til Norges mest innovative høyskole.

– Det er et stort potensiale for innovasjon. Vi må bruke de verktøyene og metodene som næringslivet selv bruker, forklarer den nyvalgte studentlederen.

Dette mener han er viktig for å gjøre studentene ved HVL attraktive på arbeidsmarkedet.

– Det vi lærer skal være relevant, og jeg tror også at skolen vil bli mer attraktiv for studentene fordi de vil se verdien av utdanningen du får her, sier han.

Valg til høyskolestyret

Før studenttingmøtet lørdag formiddag hadde innstillingskomiteen gitt sitt råd om hvem de mente burde bli valgt til å sitte i arbeidsutvalget. Østeby, som var den eneste lederkandidaten, ble enstemmig innstilt til jobben.

I begrunnelsen for hvorfor han burde få jobben skrev komiteen: «Innstillingskomiteen ser på Bjørn Olav Østeby som en trygg, diplomatisk og visjonær leder med klare ambisjoner for sin periode i arbeidsutvalget».

Med seg på laget i arbeidsutvalget får Østeby seks andre studenter: Ingeborg Qatarina Høimyr, Jonas Hagesæther Røthe, Stian Sunde, Aleksander Aasen, Ivar Sørvig Skogheim og Jesper Krusell.

I tillegg til et nytt arbeidsutvalg skulle STVL stemme over hvem som skal være studentenes representanter i høyskolestyret. Karoline Lester Turøt, Thomas Reite og Cecilie Fredheim ble valgt til å sitte der.

