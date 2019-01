7. oktober i fjor ble det klart at Handelshøyskolen BI sitt herrelag i fotball, FK Tyngden, hadde sikret opprykk til femte divisjon 2019. De blir imidlertid ikke alene som studentlag i divisjonen.

Der får de nemlig selskap av Juristforeningen Studentidrettslags fotballag, Juridiske Football Club, og Norges Handelshøyskoles fotballag, NHH FK.

Juristene har spilt i femte divisjon i flere sesonger, mens siviløkonomistudentene måtte ta den sure veien ned etter flere år i fjerde divisjon. Bordet er dermed dekket for opptil seks lokaloppgjør mellom bergensstudenter neste sesong.

Har et mål om opprykk

– Denne sesongen må vi trene mer målrettet mot hver kamp og sette et bedre grunnlag. Vi skal jo spille på et helt annet nivå enn før.

Det sier spillende trener for FK Tyngden, Marius Wikman. Sammen med leder Henrik Longva Knutsen har han ledet BIs fotballag til sitt første opprykk på mange år.

Med sine fem mål forrige sesong bidro Wikman, sammen med toppscorer Aleksander Ulfsten Walstad (6), til opprykket.

Klubben har et klart mål for den kommende sesongen.

– Vi skal ligge i toppen. Bare førsteplassen i denne avdelingen får opprykksplass, sier Knutsen.

Handelshøyskole-derby

Lokaloppgjøret mange kanskje vil si det er knyttet mest spenning rundt er kampene mellom Bergens to handelshøyskoler, NHH og BI.

– NHH kommer nok til å kjempe i toppen, de har jo et bra lag som sikkert er sugne på å rykke opp igjen til fjerde divisjon, sier Knutsen.

Det ligger ikke bare poeng, men også prestisje i potten til lagene som vinner student-derbyene i årets sesong.

– NHH blir nok den hardeste motstanderen siden de kommer fra et høyere nivå. Jussens lag har vi ikke veldig mye informasjon om. Men uansett kommer vi nok til å vinne det meste selvfølgelig, sier BI-Wikman med et lurt smil.

– Vi har klokkertro på at vi slår BI denne sesongen

Samme optimisme vi ser i laget fra Møhlenpris, skimtes også i NHH-leiren i Sandviken.

– Vi har klokkertro på at vi slår BI denne sesongen, sier trener og leder for NHH FK, Aksel Skaar, som etter det sure nedrykket til femte divisjon, har planen klar for denne sesongen.

– For å rykke opp må man vinne selv på de dagene man er dårligst. Det holder ikke til opprykk om vår eneste prestasjon blir å slå BI to ganger.

Skaar forteller at han anser sitt lag som det beste av de tre bergensskolene, men innrømmer at det nok kan bli en tøff sesong likevel.

NHHs toppscorer forrige sesong var Erling Løberg, kantspiller og trønder.

– Han har et godt driv med ballen. Med sin finslepne teknikk og gode avslutninger havner han ofte på scoringslisten.

Erfarne jusstudenter

Begge handelslagene tror den letteste motstanden blir juristene.

Juristforeningen Studentidrettslag er imidlertid det eneste av de tre lagene som har god erfaring fra femte divisjon, noe som kan utgjøre en fordel.

– Vi liker oss i femte divisjon og har etablert oss godt her, sier leder for Juristforeningen Studentidrettslag, Endre Skogland.



Han mener NHH ikke burde ta for lett på et opprykk denne sesongen, og levner dem liten sjanse mot de andre studentlagene.

– Jeg tenker det blir BI som blir hardest å møte, de var veldig gode i fjor. Det er nok ikke gitt at NHH rykker rett opp igjen.

Juridiske Football Clubs toppscorer ble i fjor kaptein Jørgen Talsnes. Han ledet juristene til en solid plassering som nr 7. i ligaen forrige sesong.

– Så får vi heller ha et mål om å slå BI denne sesongen. NHH blir nok lettere, tror Skogland.

