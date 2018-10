ÅSANE (Studvest): Ute på gressmatten, i et pøsende regnvær, gjør BI-studentene i FK Tyngden seg klare til avspark. De hvitkledde har en meget god sesong bak seg, og opprykket til femte divisjon i fotball er allerede sikret. Dagens motstander er Nore Neset / Lysekloster 2, et av få lag som har slått FK Tyngden tidligere denne sesongen. I dag er BI-studentene sultne på revansj.

Men motstanderne viser ikke de opprykksklare fotballguttene fra BI noe mer respekt enn de gjorde forrige gang de møttes, og kampen ender 6 – 3 i Nore Neset / Lysekloster 2s favør.

– Vi møtte dem etter vi sikret opprykket tidligere i sesongen og var sugne på en revansj, men sånn ble det ikke, sier leder for FK Tyngden, Henrik Longva Knutsen, etter kampen.

Spillerne i FK Tyngden tar dermed ferie fra fotballen med en liten bismak.

– Sesongen sett under ett har vi gjort det bra, men surt å avslutte den på denne måten.

Trener mer seriøst i år

En liten demper på stemningen endrer imidlertid ikke det faktum at FK Tyngden rykker opp et nivå neste sesong, etter en solid innsats denne sesongen. Det tror leder Knutsen skyldes mer dedikasjon fra spillerne.

– Hovedforskjellen fra i fjor er nok at vi trener mye mer seriøst og er mer fokusert under kamper.

Siste generalforsamling satt laget seg målet å rykke opp denne sesongen. Det har de klart med god margin.

– Det er en veldig bra gjeng vi har samlet. Alle gutta jobber bra sammen og har blitt gode venner både på og av banen.

Opprykksfest

Laget, som teller 26 mann, er under ledelse av Marius Wikman. Han er spillende trener, og begynte i FK Tyngden i 2016. Han har merket en tydelig forbedring i spillet denne sesongen.

– Vi har mer varierende treninger nå, og har etter hvert fått mye bedre holdninger før kamp, sier Wikman.

Wikman er imidlertid ikke imponert over søndagens opptreden og mener innspurten av sesongen ikke har vært det beste de har prestert i år.

– Vi klarer ikke å kose oss der ute og gjør enkle feil. Når vi allerede har sikret opprykket har vi det i bakhodet, sier Wikman.

Nå venter imidlertid en feiring av opprykket og et mindre avbrekk fra kamper med mer fokus på trening gjennom vintersesongen.

– Hvordan blir feiringa?

– Den blir en skikkelig fest, den. Det blir sjampis og fyrverkeri. Kalas og kaos, smiler han.

Kan møte NHH og jussen

I femte divisjon til neste år vil de få selskap av et av NHHI sine fotballag, NHH FK, som rykker ned fra fjerde divisjon, og Det juridiske fakultets fotballag, Juridisk Football Club, som har spilt fast i femte divisjon de siste årene.

– Jeg digger at vi kanskje kan møte andre studentlag neste år, da blir det forhåpentligvis en del publikum som kommer også, sier Wikman.

– Forventer du mye temperatur i disse kampene?

– Det blir jo litt temperatur på banen, og det er gøy. Men utenfor skal det alltid være god stemning.

Hordaland-avdelingen for femte divisjon er inndelt i tre forskjellige ligaer. Hvilke lag som skal spille i hvilken liga bestemmes i løpet av november. Da kan både NHHI, Juridisk Football Club og FK Tyngden risikere å havne i samme liga.

– Vi så tidlig at det var en sjanse for at BI skulle rykke opp i år, de har sett solide ut.

Det sier leder for Juridisk Football Club, Endre Skogland.

Han tror imidlertid at motstanden vil bli tøffere for FK Tyngden i femte divisjon.

– Det er et mer seriøst nivå i femte divisjon, her møter vi lag med litt større ressurser som satser litt mer enn studentlagene.

Juridiske Football Club har de siste årene posisjonert seg på den øvre halvdel av tabellen i femte divisjon og lover å gi FK Tyngden god konkurranse. Men han har samtidig troen på at BIs fotballag vil klare å holde seg unna nedrykk.

– Etter hva de har prestert denne sesongen tror jeg nok de skal klare å holde seg i femte divisjon, sier Krogstad.

Til neste sesong mener Wikman at målet til FK Tyngden bør være at de skal klare å stabilisere seg i femte divisjon.

– Men målet vårt vil jo fortsatt alltid være å rykke opp til neste nivå, forteller han.

Kommentarer

kommentarer