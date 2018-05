– Det er én ting å undervise i bærekraftig kunnskap, men noe helt annet å undervise i bærekraftige ferdigheter.

Det sier Kai Grieg, som er en av arrangørene av Bærekraft-stien, som er et undervisningsarrangement utviklet av FN-sambandet. En gruppe studenter fra interiørstudiet ved Høgskolen Kristiania deltok denne uken på et arrangement der temaer som kampen mot marin forsøpling og bærekraft var i fokus.

– Vi ønsker at undervisningen vår får en positiv virkning. I løpet av dagen skal vi jo rydde plast langs fjæra her, men vi håper også at dette gir studentene en bakgrunn til å reflektere selv senere, sier Grieg.

Ønsker mer fokus

– Tenk så mye miljøfiendtlig som har blitt bygget før! Det er absolutt viktig at de som designer har bærekraft i tankene, sier student Silje Steinsland.

Hun deltok på undervisningen med medstudentene Klara-Helen Glesnes og Marie Eriksen. De sier de allerede har mye fokus på bærekraft på studiet sitt, nettopp fordi interiør og design har mye å si for hvor miljøvennlig et produkt er.

Glesnes sier at alle tre ønsker å studere interiørarkitektur senere, der man har enda mer innvirkning på utformingen av rom og design. De håper det blir enda mer fokus på bærekraft i fremtiden

– Man ser jo allerede at bærekraftige bygg får oppmerksomhet, så jeg håper dette påvirker andre til å ta lignende valg senere, sier Eriksen.

Mer bærekraftige produkter

Fredagens opplegg besto av poster der elevene blant annet skulle stable et tårn bestående av all plasten de bruker på én dag. Det ene laget hadde ikke kommet lenger enn til morgenrutinen før tårnet raste. Deretter fulgte en designkonkurranse der det gjaldt å finne emballasje som både var miljøvennlig og slitesterkt. Dette inkluderte en test der ikke alle produktene overlevde fallet fra en plattform til asfalten.

Studentenes lærer Jane Seeberg sier hun håper dagens aktiviteter har påvirket elevene til å tenke over og revurdere plastforbruk og miljøspørsmål.

– Jeg håper studentene har lært hvordan de kan gjøre gode valg i fremtidige designprosesser. Det er viktig at de er i stand til å gjøre kundene oppmerksomme på måter man sammen kan bli enige om et mer bærekraftig produkt, sier hun, og viser til dagens lunsj.

Lokalt plastproblem

Grieg mener det å lære unge om plastproblematikken gjøres best i praksis. Siste del av programmet var derfor en strandrydding.

– Vi vet jo ikke hva det gjør med kroppene våre at det finnes mikroplast i naturen, i havet og i maten. Mesteparten av plasten vi finner er lokal, den har ikke kommet drivende langveisfra, sier han.

– Hva er det rareste dere har funnet på en strandrydding?

– For ikke så lenge siden fant vi fem flasker whisky! De måtte tydeligvis sorteres som spesialavfall, så det ble litt oppstyr på avfallshåndteringen da vi kom med dem, svarer han.

Resultatet av vel en times strandrydding i regnet denne gangen ble fem sekker med søppel. Mesteparten var isopor og tauverk, men det ble også funnet et studentkort på avveie.

