Espen Alstad Holthe har en master i rettsvitenskap. Nå står han på frontlinjen som butikkmedarbeider under koronapandemien. Og her vil han bli.

«Det er ingen skam å handle alene» står det på handlevettreglene ved inngangspartiet på Kiwi Strømgaten. Her møter Studvest butikkmedarbeideren Espen Alstad Holthe (27). Han er glad for å kunne være til nytte.

– Jeg er så takknemlig for å få være her nå og for at jeg møter så trivelige kunder. Det er ikke alle som er så heldige i disse dager, sier Holthe.

HANDLEVETT. Holthe syntes handlevettreglene er vittige og tror det gjør kundene ekstra oppmerksomme på handleatferden

På vei til pauserommet viser han oss ivrig glassveggene som medarbeiderne monterer ved enden av kassene og forteller at det er et av smittevernstiltakene butikken iverksetter.

En ny hverdag i butikken

Nå som koronapandemien herjer blir butikkhverdagen litt annerledes enn den pleier å være.

– Det ble jo plutselig så populært å vaske, fortsetter han lattermildt, og forklarer at mye av dagen går til å rengjøre blant annet skjeer i smågodt, handlevogner, handlekurver og andre berøringsflater i butikken.

GLAD I FOLK. Holthe syns det er hyggelig med sosiale kunder.

– Bortsett fra den ene hamstredagen 12. mars har det vært litt roligere enn normalt, forteller Holthe.

– Det er fint at det er litt roligere. Det er en del som bruker butikken som en arena for å sosialisere seg litt nå om dagen, da er det fint å kunne ta seg ekstra tid til å prate med dem, om så med god avstand. Nå har jeg jo jobbet her i fem år og kjenner mange av de faste kundene godt. Jeg syntes det er kjempehyggelig når de kommer innom for å slå av en prat.

At det går mye i koronasnakk syntes ikke Holthe er noe problem.

– Så lenge det er i butikken er det topp, men jeg må innrømme at det er litt forfriskende med andre saker i nyhetene. Det blir litt mye koronanyheter på nett.

Trivsel som motivasjon

Holthe hadde hatt lyst til å bli jurist helt siden han gikk på ungdomskolen. For to år siden fullførte han den femårige utdanningen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Nå jobber han på Kiwi som butikkmedarbeider – og har planer om å bli der.

STORTRIVES. Holthe har 420 studiepoeng, men planen er å bli på Kiwi i Strømgaten.

– Nå har jeg jobbet i butikken i fem år og jeg stortrives her. Det er veldig mange trivelige kunder og alltid god stemning. Det er motivasjon nok, forteller Holthe entusiastisk og legger til at han føler at han passer godt inn.

Med jussen, et årsstudium i psykologi og snart et årsstudium i pedagogikk, vil Holthe ha 420 studiepoeng til sommeren. Til tross for dette ønsker han å trappe opp stillingsprosenten sin fra femti til hundre.

– Jeg har det som plommen i egget her, forteller han med et smil om munnen.

– Jeg har inntrykket av at yrkesstoltheten blant butikkmedarbeidere har blitt sterkere de siste årene, men nå er det jo ekstra artig og fint. Min helt vanlige deltidsjobb ble plutselig samfunnskritisk, sier Holthe og legger til at det er kult å plutselig være så viktig.

Skryter av kundene

Han skryter av kundene som både er ekstra hyggelige om dagen, og som han mener er flinke til å ta smittefaren på alvor.

IMPONERT. Holthe er imponert hvor mye hensyn kundene tar.

– Den ene dagen ble jeg veldig stresset da jeg så at køen var ekstremt lang, men så kom jeg på at det var en naturlig forklaring: Folk står jo selvfølgelig med en meters avstand imellom seg.

Han forteller at de aller fleste kundene er veldig hyggelige, men syntes det kan være kjipt når folk for eksempel ikke tar ut øreproppene når de står i kassen og skal betale.

– Da er det fristende å slå inn en ekstra handlepose på regningen, sier butikkmedarbeideren lattermildt, og understreker at han selvfølgelig ikke gjør det.

Netflix med god samvittighet

Når Holthes arbeidsdag er ferdig går ettermiddagen noenlunde normalt for seg.

– Til tross for at det er en alvorlig situasjon, er det egentlig litt deilig. Jeg ser de samme Netflix-seriene, bare med litt bedre samvittighet.

