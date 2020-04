Da UKEN 2018 gikk en million kroner i underskudd, gikk festivalen i sparemodus. Blant annet ble det besluttet at festivalteltet som vanligvis har stått på Koengen, ville utgå i 2020.

Men de økonomiske utfordringene skulle vise seg å bli langt verre i år. Da regjeringen den 12. mars annonserte at alle kulturarrangementer utgikk, måtte UKEN avslutte etter kun én uke.

UKEsjef Martine Fornes forteller over telefon at festivalen nå jobber med å kartlegge det økonomiske tapet.

– Vi jobber på spreng med å fullføre regnskapet for årets UKEN, så vi kan få en full oversikt over hvordan den økonomiske situasjonen er, forteller Fornes.

JOBBER PÅ SPRENG. UKEsjef Martine Fornes har hatt hektiske dager etter at UKEN ble avlyst på grunn av koronautbruddet. ARKIVFOTO: Beate Felde

Fornes forteller at det alltid er utfordrende å kartlegge utgifter før en festival er over, men at det blir enda vanskeligere når festivalen må avbrytes midt i.



– Vi jobber fortsatt med å regne på utgiftene, men det er ingen tvil om at koronautbruddet har hatt en enorm kostnad. Resultatet vårt vil bli langt verre enn budsjettert, sier Fornes.

– Hvor mye vil du anslå at dette har kostet UKEN?

– Det er for tidlig å slå fast hvor mye vi har tapt i billettinntekter. Men det var 22 arrangementer som ble avlyst, sier Fornes, og legger til:

– Da er det snakk om veldig store summer i refusjon og tapte salgsinntekter, spesielt for en relativt liten organisasjon som UKEN.

Sparemodus

Nå jobber UKEN-styret på spreng med å finne tiltak som kan redusere den økonomiske belastningen. Fornes forteller at de får mye støtte av Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS), som har det overordnede økonomiske ansvaret for UKEN, og at festivalen nå går inn i fullt sparemodus.

MINUS. Allerede etter Aurora-konserten i 2018 gikk UKEN med underskudd. ARKIVFOTO: Josef Kosler

– NHHS har orientert oss om at vi må være sparsommelige i den kommende tiden, for å bevare UKEN, og NHHS sine andre arrangementer. Det er ingen hemmelighet at dette vil påvirke oss fremover, så da må NHHS som en helhet være sparsommelige nå, sier Fornes.

UKEN forsøker også å kansellere de kontraktene som lar seg kansellere.

– Vi returnerer varer det lar seg gjøre, og forsøker å kansellere de kontraktene vi kan. Heldigvis har mange av leverandørene våre vært greie og hatt stor forståelse for situasjonen vi står i, forteller UKEsjefen.

– Vi søker også en del ulike støtteordninger. Det har kommet mange muligheter for å søke støtte til kultur- og frivillige arrangementer som en konsekvens av koronautbruddet.

Tross i det utfordrende situasjonen tror Fornes de verste økonomiske problemene kan unngås.

– Vi håper resultatet til slutt ikke vil være så dramatisk. Vi fikk heldigvis gjennomført den første uken av arrangementet, som var en stor suksess med mange gjester. Så det er ikke slik at vi ikke har noe å lene oss på i det hele tatt.

Alle kan få refusjon

Fornes opplyser om at alle som har kjøpt billetter til avlyste UKEN-arrangementer vil få mulighet til full refusjon, ekskludert billettavgiften.

– Nå har Ticketco sendt ut refusjonsmail til alle som har kjøpt billetter. Alle har valget om å takke nei til refusjon. Selv om vi ikke forventer det, har de som ønsker det mulighet til å avslå refusjon, så den neste UKEN kan gjennomføres best mulig.

– Tidligere uttalte du at UKEN skal bestå. Kan dere holde fast ved det løftet?

– Ja, UKEN skal bestå!

