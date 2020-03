– En hån mot studentene 

Den nye krisepakken til permitterte studenter har skapt sterke reaksjoner. Leder for LO-studentene ved UiB mener det er et hån mot studentene.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at krisepakken til permitterte studenter ble fremlagt i dag.

I krisepakken som har blitt fremarbeidet av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) og Lånekassen, heter det at permitterte studenter kan søke om et ekstra lån på 26.000 kroner fra Lånekassen.

I tillegg vil studentene få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. Det utgjør for de fleste 27.550 kroner.

– Dette er ikke en krisepakke, det er en drittpakke, uttalte blant annet leder for Arbeidsutvalget ved Universitetet i Bergen (UiB), Andreas Trohjell til Studvest tidligere i dag.

– Bare tull

– Jeg syns kommentaren til studentleder Andreas Trohjell om at dette er en drittpakke illustrerer veldig godt hva vi tenker om det, sier Lone Lunemann Jørgensen, leder i Norsk Tjenestemannslag Ung (NTL Ung).

De er det største fagforbundet i statlig sektor, og organiserer alle studenter som kan ende opp i statlig eller statlig tilknyttet sektor. Hun mener regjeringens krisepakke til studentene forskjellsbehandler arbeidstakere.

TULL. Leder i NTL Ung , Lone Lunemann Jørgensen, mener det er tull å øke gjeldsbyrden til en hel generasjon. PRESSEFOTO: Ole Palmstrøm

– Studenter har allerede dårlig økonomi fordi studiestøtten er for lav, og så skal man bli avspist med et ekstra lån, det er for dårlig. Det koster ikke staten en krone at studentene skal ta opp et ekstra lån, mener Lunemann Jørgensen.

Lunemann Jørgensen forteller at det er ansvarsfraskrivelse fra forsknings- og høyere utdanningsministerens side å si at dette ikke kommer til å påvirke studenten før om flere år.

– Det er bare tull å øke gjeldsbyrden til en hel generasjon av arbeidstakere. Poenget er at de rammes på lik linje med alle andre arbeidstakere, da holder det ikke å si at de kan få et lån. Her burde løsningen vært et ekstra stipend eller dagpenger fra Nav. Vi skjønner at Lånekassen bør ta dette, og avlaste Nav, men det må være like vilkår, sier Lunemann Jørgensen.

– En hån mot studentene

LO-studentene ved Universitetet i Bergen (UiB) er svært kritiske til krisepakken som regjeringen har lagt frem for studentene.

– De spyr ut penger til bedrifter som samtidig tar ut utbytte, men de klarer ikke å komme frem til en god økonomisk løsning for studentene, sier Benjamin Jakobsen, leder i LO-studentene ved UiB.

Han forteller at de hadde forventet mye mer, og mener dette ikke løser noen økonomiske problemer.

– Dette er ingen krisepakke, det er smuler. Når regjeringen gikk ut og lovet å hjelpe studentene i denne krisen, har de rett og slett holdt dem for narr. Jeg mener vi kan gå så langt og si at dette er en hån mot studentene, sier Jakobsen.

HÅN. Leder i LO-studentene ved Universitetet i Bergen (UiB), Benjamin Jacobsen, mener at krisepakken kan sees på som et hån mot studentene. PRESSEFOTO: Yngve Johnsen

At studentene nå skal få utbetalt resten av pengene for vårsemesteret i april hjelper ingen, mener han.

– Jeg er student selv og om jeg skulle måtte bruke store deler av stipendet i april for å dekke utgiftene mine, så vil jeg jo sitte der i juni uten noe. Det er ingen løsning, sier Jakobsen.

Jakobsen mener dette er en måte for regjeringen å unngå å bruke penger på studentene.

– Man hadde kommet frem til et bedre forslag om man virkelig vil hjelpe studentene. Dette er feil prioritering fra regjeringens side, mener Jakobsen.

– Jeg synes det er urettferdig

Kaia Bergeland Kjos, leder for Høyres Studenterforening i Bergen, forteller at også hun ble skuffet da krisepakken ble fremlagt.

– Jeg synes det er urettferdig. Det er synd at studenter som er arbeidstakere på lik linje med andre ikke får samme rettigheter, og heller må ta opp lån for å kompensere for tapt inntekt.

SKATT. Leder for Høyres Studenterforening i Bergen, Kaia Bergeland Kjos, mener det er urettferdig at studenter må søke om lån når de også skatter. FOTO: Privat

Noe av det Kjos reagerer på er at studenter som må jobbe for å finansiere utgifter og betale skatt på lik linje med alle andre, ikke får de samme rettighetene.

– Det virker ikke logisk. Jeg er en av de få som lever på stipend og lån, men mange studenter jobber for å kunne betale regningene, så dette går ut over nesten alle jeg kjenner og studerer med, forteller hun.

– Er du skuffet over eget parti?

– Jeg kan ikke si at jeg er skuffet over dem når det er utarbeidet i samarbeid med andre partier. Det er godt at partiene har kommet til en løsning, selv om det ikke er en løsning vi kan juble over. Jeg tror det kunne vært bedre, men det kunne også vært verre.

