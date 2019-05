Isabell Dahl er den første studentambassadøren for Festspillene i Bergen, og skal nå jobbe for å få flere studenter til å komme på arrangementene i festivalens nye pilotprosjekt.

Hun skal være et bindeledd mellom administrasjon, studentmiljøer og organisasjoner som Studentersamfunnet og Kvarteret. Prosjektet går ut på å finne ut hva som treffer studentene best.

– Målet er å se på hvilke kanaler som ikke har blitt brukt tidligere. Mitt inntrykk er at studenter er interessert i kultur og sosialisering, og at universitetet kan spille en stor rolle for å integrere eller bringe studenter og kulturliv nærmere hverandre.

Jo, nei, kanskje

I solsteken står studentene Silje Lillevik (22), Edith Johanne Johansen (23) og Trude Solhaug (24). Både Johansen og Solhaug hadde fått med seg at Festspillene har gått av stabelen, og begge har sett på arrangementene som skal avholdes.

– Det er mange andre ting som skjer, så det er vanskelig å finne tid, og det er litt dyrt. Men jeg tenkte på å dra på åpningen på Torgallmenningen. Det tror jeg er gratis, sier Johansen.

Solhaug har tatt en titt på programmet, og hun syntes flere arrangementer virket interessante. Blant annet trekker hun fram innføring i klassisk musikk i Grieghallen som spennende.

– Jeg har ikke fått med meg at Festspillene skjer nå, men det kommer ikke som et sjokk. Det arrangeres jo hvert år, sier Lillevik og smiler.

Studentene sier de er interesserte i mye forskjellig – fra musikk til teater, ballett og standup. Likevel er det ingen av dem som har konkrete planer om å dra på Festspillene.

– Hva kunne blitt gjort for å trekke studenter, tenker dere?

– Studentrabatt hadde hjulpet, svarer Johansen kontant, til nikking fra de andre.

– Festspillene har egne priser for de under 30 år

Hovedutfordringene for å få studenter til å dra på Festspillene er prisnivå, informasjonsflyt og det at det foregår i eksamenstid, forteller studentambassadør Dahl.

– Festspillene har egne priser for de under 30 år, og ikke studentpriser. Dermed finnes det ingen nøyaktig oversikt over hvor stor andel studentene utgjør av festspillpublikummet.

Hun legger til at fokuset også ligger på å se hvilke kanaler som ikke har blitt brukt før, og om det er mulig å informere om festivalen på nye måter.

– Har du vært på Festspillene selv?

– Nei, jeg har faktisk ikke det. Det har vært en veldig bratt læringskurve, og jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått denne muligheten. I år blir det første året jeg selv deltar i Festspillene, sier hun.

– Billettene ble revet vekk

I forkant av Festspillene kjøpte Universitetet i Bergen 500 billetter som ble delt ut til studentene. Det gleder direktør for Festspillene i Bergen, Anders Beyer.

– Det var så stor etterspørsel at de ble revet vekk på under ett døgn. Sekretariatet på universitetet tenkte kanskje at det ikke var mulig, men det gikk veldig fort. For meg er det fantastisk at vi sammen investerer i Festspillenes kommende publikum, og det viser en framoverlent holdning fra et universitet.

Han sier det er viktig for festivalen å trekke studenter, og håper at under 30-billettene kan gjøre det mulig for studenter å ta seg råd til å komme på arrangementene.

– Det er utrolig viktig for oss. Bergen er en levende studentby, og det betyr mye å vekke engasjement og få studenter til å prege Festspillene. Det gjør at vi kan innrette oss mot det publikum som studentene er, og de utgjør nesten en tiendedel av befolkningen. Vi vil ikke at det skal koste så mye mer enn en kinobillett for studenter under 30 år å komme på Festspillene.

Forskjellig inntrykk

Beyer mener engasjerte unge er blant de viktigste aktørene for festivalen, og han håper mange studenter vil ta turen innom Festplassen, der det vil foregå konserter hver kveld i løpet av festivalen.

– Det er nok mange studenter som kan tenke at Festspillene «er noe for fiffen», eller for dem som er eldre. Vi har over 300 arrangementer, og det er gode muligheter for å se verdens beste kunstnere.

Han håper flere studenter vil engasjere seg i Festspillene.

– Det handler også om viktigheten av å være åpen for nye ting. Det kan gi gode muligheter videre, både i livet og arbeidslivet. «Stay hungry, stay foolish», som Steve Jobs sa.

Kommentarer

kommentarer