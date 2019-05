Nazha El Khalidi er tiltalt for å ha utgitt seg for å være journalist og kan bli dømt til opp mot to års fengsel.

Nazha El Khalidi er en journalist fra Vest- Sahara som ble pågrepet i desember i fjor av marokkansk politi for å ha strømmet en demonstrasjon for uavhengighet på Facebook.

Jusstudentene Vegard Fosso Smievoll og Kjersti Brevik Møller ved Universitetet i Bergen, ble sendt av Raftostiftelsen for å observere rettssaken mot journalisten Nazha El Khalidi som skulle finne sted 20. mai i El Aaiún, Vest-Sahara.

De kom seg imidlertid aldri forbi passkontrollen på flyplassen i El Aaiún. Her ble de søndag anholdt av marokkansk politi og bestemt deportert.

Saken har fått stor oppmerksomhet, og blitt omtalt av blant annet VG.

Rettssaken utsatt

Studvest har blitt informert av Raftostiftelsen om at rettssaken nå skal ha blitt utsatt til 24. juni. Smievoll forklarer til at han ikke utelukker å dra tilbake dersom sjansen skulle by seg.

– Jeg er litt usikker, men jeg utelukker ikke å dra tilbake for å overvære rettssaken nå som den har blitt utsatt, sier jusstudenten til Studvest på telefon fra Casablanca.

Daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt, er heller ikke fjern fra tanken om å gjøre et nytt forsøk på å sende studenter til Vest-Sahara.

– Å sende studenter ned på nytt er noe vi vil vurdere, men som vi ikke kan ta helt stilling til enda, forklarer han.

Videre forklarer Kobbeltvedt til Studvest at selv om studenter blir deportert, så bidrar de til å legge press på en viktig sak og på marokkanske myndigheter.

– Det er ikke første gang folk har blitt deportert når de har prøvd å reise til Vest-Sahara, så dette er noe både vi og studentene er fullt klar over, sier Kobbeltvedt.

Ble anholdt av 14 marokkanske politimenn og deportert

Innreisen til Vest-Sahara ble alt annet enn enkel for de to jusstudentene, da de ble stoppet i passkontrollen og anholdt av politimenn.

– Når vi forklarte for politiet at vi skulle overvære rettssaken mot Nazha El Khalidi og var kreditert fra Raftostiftelsen, fikk vi beskjed om at denne tillatelsen ikke var gyldig og bare «a piece of paper», forklarer Smievoll.

– Vi forklarte også for politiet at vi kunne ringe daglig leder i Raftostiftelsen, men det ville de ikke høre noe av, utdyper jusstudenten.

Videre sier han til studvest at de sammen med fem spanske advokater i samme ærend ble deportert og nektet innreise av 14 politimenn.

– Jeg synes at hele opplegget er svært provoserende, spesielt med tanke på at argumentene politimennene kom med, ikke holdt mål i det hele tatt. Vi ønsket jo bare å observere en rettssak, forklarer Smievoll.

Flybillett-krangel med politiet

Etter at Smievoll og Møller fikk beskjed om at de kom til å bli deportert, ble de sendt til Casablanca, hvor de venter på et nytt fly hjemover.

– Det er litt uklart om vi reiser til Las Palmas eller Lisboa men planen er at vi reiser til en av plassene i dag og tar fly hjem til Norge om en dag eller to, forklarer Smievoll.

Videre sier han til Studvest at både han og medstudent Kjersti Brevik Møller er slitne og trøtte, men at det går greit med de nå.

– Vi har kranglet litt med marokkansk politi da de ikke ønsker å betale flybillettene våre hjem, men vi satser på at alt skal gå greit.

