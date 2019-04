Bør vi se flere kvinner på scenen? En gjennomgang av konsertene på Kvarteret viser skjev kjønnsbalanse, vi diskuterer om dette er et problem. I tillegg får vi besøk i studio for å lære litt om Norsk studentorganisasjon, og for å se på hvilke konsekvenser økningen av styringsrenta vil ha for deg som student.

Studvest presenterer Studcast! En enkel og grei podkast som på kort tid tar for seg aktuelle saker fra student-Bergen. I studio finner du Einar Lohne Bjøru, Kristine Tjøtta og Axel Fagerbakke. Vår produsent er Petter Hauge-Corneliussen.

Lytt til Studcast på Itunes, Spotify eller søk opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app. I denne episoden tar vi for oss kjønnsfordelingen blant artister som blir booket til å spille konserter på Kvarteret.

Bør man etterstrebe en kjønnsfordeling på 50/50 kvinnelige og mannlige artister, eller er det ikke så viktig? Og hvorfor er det egentlig så skeiv fordeling blant kjønnene?

Norsk studentorganisasjon (NSO) har hatt landsmøte, hvor de blant annet har valgt ny leder: Marte Øien. Truls-Einar Johnsen er leder for Velferdstinget Vest og var en av de som stilte til valg mot Øien. Han kommer på besøk i studio for å fortelle oss mer om NSO og hva valget av ny leder vil bety for studentene.

Norges bank har besluttet å heve styringsrenta, men hva betyr egentlig det? Vår journalistkollega Kristina Haugen Moe kommer i studio for å gi oss en liten innføring i styringsrenta og for å forklare hva økningen av denne kan ha å si for deg som student.

Studcast er spilt inn og produsert hos Studentradioen i Bergen.

