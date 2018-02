Det sier Henrik Lund, sjef for årets UKEN.

Fra 1. til 18. mars i år arrangeres kulturfestivalen i Bergen. Den studentdrevne festivalen byr på alt fra revy til konserter med The Game og Aurora. Blant årets nyvinninger er en stor fest med tema inspirert av romanen og filmen The Great Gatsby.

– Vi var litt spente på hvordan billettsalget til Gatsby-festen skulle gå, men det ble tatt veldig godt imot, sier festivalsjefen.

Lund legger til at alle VIP-bordpakkene til arrangementet ble solgt ut med en gang og at billettsalget til nå lover bra.

Jobber for å inkludere sentrumsstudentene

Tidligere har UKEN vært en festival arrangert kun av studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH). For første gang inkluderer de i år studenter fra alle Bergens studiesteder i planleggingen og organiseringen.

– Det har utelukkende hatt positiv effekt og økt oppslutningen om UKEN på tvers av skolene. Det ser vi på engasjementet og billettsalget hittil, forteller Lund.

– Har dere gjort noe spesielt for å nå ut til sentrumsstudentene?

– Hittil har vi gjennomført promoteringstiltak mot alle studiestedene i Bergen, og flere skal det bli når hele programmet er sluppet, svarer Lund.

Videre kan han fortelle at det blant annet vil stå funksjonærer fra UKEN på stand på hvert eneste fakultet i byen, og at de har planer om å henge opp et stort banner med festivalens program både på Studentsenteret og utenfor Kvarteret.

Ta med deg foreldrene dine på fest

Festivalens arrangører er også opptatte av at festivalen skal være mer enn bare fyll. Blant annet kan man kjøpe en familiepakke, som gjør det mulig å ta med både yngre søsken og foreldre på festlighetene.

– Dette er historisk en helg som selger ganske stabilt. Det virker som studenter synes det er hyggelig å invitere familien til Bergen denne helgen, forteller Lund.

Selv gleder festivalsjefen seg veldig til familien kommer på besøk.

– Det blir stas å vise dem hva jeg faktisk har brukt tid på de siste årene.

Dette skjer under UKEN

Noen arrangementer er kun mulig å dra på dersom man kjøper en pakkeløsning. Hele programmet er enda ikke sluppet, men følgende arrangementer er offentliggjort:

Torsdag 1. mars er UKErevyens premiere. Revyen vises nesten hver dag under hele UKEN.

Fredag 2. mars spiller bandet D.D.E. konsert, og det er afterparty i kjelleren på NHH.

Lørdag 3. mars er det duket for ølfestivalen St. Orvil´s Day i OBOS-teltet på Bergenhus festning.

Mandag 5. mars spiller rapartisten The Game på USF Verftet.

Tirsdag 6. mars arrangeres nyvinningen The Great Gatsby Party i OBOS-teltet.

Torsdag 8. mars arrangeres Festivaldag, med humorinnslag og konserter. På programmet står artistene AURORA, Amanda Delara og Ary, akkompagnert av komikerduoen Tusvik og Tønne. Etter konserten arraneres afterparty på NHH.

Tordag 8. mars er også starten på festivalens Vennehelg. I tillegg til konsertene på torsdagen, arrangeres det på fredag 9. mars vinfesten Quantum, og et show som enda ikke er sluppet.

Lørdag 10. mars spiller den kjente artisten MØ konsert i OBOS-teltet, etterfulgt av et afterparty i kjelleren på NHH.

Fredag 16. mars til lørdag 17. mars er festivalens Familiehelg. På fredagen blir det champagnemottagelse, vinfest, rebus og et show som enda ikke er sluppet. På lørdagen blir det bankett og konsert med bandet Datarock.

Festivalsjefen forteller at han selv gleder seg aller mest til urpremieren på revyen.

– UKErevyen har tradisjon for å være veldig bra. Jeg kan absolutt anbefale alle å ta turen.

