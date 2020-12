Bare to uker før hun skulle ta eksamen, fikk molekylærbiologi-studenten Ingvild Straumøy en overraskende beskjed. Foreleseren mente hun ikke hadde deltatt i den obligatoriske undervisningen, og at hun derfor ikke fikk ta eksamen likevel.

– De har glemt å skrive meg opp på PC-laben, sier Straumøy.

På studiet hennes er det obligatorisk undervisning, såkalt «PC-lab». Møter man ikke opp på disse, kan man ikke ta eksamen. Undervisningen pleier å være fysisk, men har foregått over Zoom på grunn av koronapandemien.

ORD MOT ORD. Straumøy sier hun var til stede på PC-laben.

Straumøy sier selv at hun har vært til stede på laben. En annen kilde som også var på den digitale PC-laben bekrefter overfor Studvest at Straumøy var i timen.

Får ta eksamen, men må klage for å få karakter

Etter å ha kontaktet instituttet og forklart situasjonen, fikk Straumøy beskjed om at hun likevel kunne ta eksamen.

Men for å få karakter, må hun klage innen to dager etter at hun har tatt eksamenen.

Det eneste hun vil nå, er å få oppklart situasjonen.

– Jeg håper de sier at dette ordner seg.

Ord mot ord

– Det blir jo ord mot ord, når jeg ikke har tatt bilde av at jeg var med i timen. Kanskje jeg skulle ha lagret snappene jeg sendte i timen, ler hun.

Straumøy sier det er omtrent 25 deltagere i gruppa. Ifølge henne blir det aldri tatt opprop i kurset som PC-laben tilhører.

– Ingen tar opprop som man gjør på skolen. De bare ser hvem som er der.

INGEN TAR OPPROP. Straumøy sier foreleseren bare ser på hvem som er i time. Det tas ikke opprop.

Det stiller hun seg kritisk til.

– Når de understreker hvor viktig det er å dukke opp i denne undervisningen, er det rart at det ikke er et bedre system.

Instituttlederen: – Kommenterer ikke enkeltsaker

Instituttleder ved Institutt for biovitenskap, Ørjan Totland, sier til Studvest at instituttet ikke kommenterer enkeltsaker på grunn av taushetsplikten.

– Men så kan jeg legge til at det fra tid til annen oppstår uklarheter om obligatorisk oppmøte, sier Totland.

– Det er forskjellige måter å føre oppmøte på, og det kan hende det noen ganger glipper. Vi kan forbedre våre rutiner.

BIOVITENSKAP. Instituttleder ved Institutt for biovitenskap, Ørjan Totlant. FOTO: Universitetet i Bergen

Totland legger til at det i noen tilfeller kan være vanskelig å føre oppmøte når det er digitalt.

Totland sier instituttet ikke har én spesifikk rutine for å føre fravær.

– Vi har mange ulike undervisningsformer, og ulike måter å føre oppmøte på. Hva som skjer i hvert enkelt emne, har jeg ikke oversikt over, sier han.

– Kan det ha skjedd tidligere at studenter som har vært til stede i undervisning, har fått oppført feilaktig fravær?

– Ja, det kan jo sikkert det, det kan jeg ikke utelukke.

– Men hvis man mener det har skjedd en feil, så håper jeg studentene tar kontakt.

– Vi ønsker selvsagt det beste for studentene

Straumøy kan nå få karakter i faget, om hun klager to dager etter eksamensdagen. Insituttlederen understreker at det er en generell løsning, som handler om at studenter skal kunne ta eksamen, og at en eventuell feil ikke skal hindre dem fra det.

– Da har man i hvert fall fått tatt eksamen, så prøver man å rette opp i ettertid, sier Totland, og legger til:

– Det er selvfølgelig kjedelig på generelt grunnlag når det oppstår slike feil som kan ha oppstått her. Vi ønsker selvfølgelig det beste for studentene, og å rette opp i ting så studentene ikke lider av feil vi eventuelt har gjort.

