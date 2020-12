Færre hverdagsgleder

Leder i Velferdstinget Anette Arneberg ser nå at studenter tviler på om de i det hele tatt skal vende tilbake til Bergen etter jul.

– Under korona har studentene fått færre møteplasser, de treffer færre medstudenter og har færre ting å glede seg til i hverdagen, forteller hun.

OMSTILLING. Leder av Velferdstinget, Anette Arneberg, mener det er viktig å hjelpe organisasjonene med å tilpasse seg tiden vi lever i. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

Hun understreker at studentorganisasjonene er en viktig måte for studentene å være sosiale på, men vel så viktig er det at de utvikler evner og interessefelt studentene måtte ha.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre i denne situasjonen er å stimulere organisasjonene slik at de kan omstille og tilpasse seg og kunne sette i gang nye ting som skjer for studentene.

Ny runde med støtte