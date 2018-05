– Vi kommer litt seint, sånn blir det når man er et studentlag! Må finne riktig buss og sånn, roper Mathias «Matta» Fløtaker og løper mot oss.

Studenten fra Norges Handelshøyskole (NHH) er andpusten etter turen bort. 23-åringen, som opprinnelig kommer fra Fredrikstad, er nemlig klar for kamp om en liten time.

Fløtaker er trener for et litt «unikt» fotballag. Det er nemlig ikke mange studentlag som spiller på et såpass høyt nivå som 4. divisjon.

Det er ikke bare – bare for en gjeng med studenter.

– Vi må nok være fornøyde om vi er over nedrykksstreken i sommer, sier studenten.

Tøffe motstandere

Inne i garderoben til NHH FK er det tydelig at laget består av en gjeng med gutter som kjenner hverandre godt. Men til tross for at det er en studiesituasjon som har ført dem sammen, er det ingen pensumpreik eller kantineprat mellom svette sko og leggbeskyttere. Samtalen består av en kombinasjon av vennskapelig erting og kampstrategi.

Fyllingsdalen 2 er neste utfordring. Det skal vise seg å bli tøft for studentene.

Etter bare syv minutter går motstanderne opp i ledelse. Fyllingsdalen kontrollerer spillet, noe som ikke går i god jord hos assistenttrener Jørgen Vara Skogholt.

– Åh, herre Jesus, mumler han, og setter seg på benken, når Fyllingsdalen igjen scorer i andre omgang.

Etter å ha brukt de første 50 minuttene på å skrike på laget sitt blir Skogholt nå sittende. Innbytterne rundt han sier heller ikke noe.

NHH får det ikke til i søndagssolen på Åstveit. Laget blir i stedet mer og mer frustrert. Noen begynner å bli irritert på dommerinnsatsen, andre på hverandre. Ikke før helt på slutten får NHH noen skudd på mål. Men det hjelper lite, det blir ikke flere mål og NHH taper. Laget må dra fra Åstveit og inn i en ny skoleuke, uten poeng.

– Gir litt faen

Studvest møter trener Fløtaker på lesesalen noen dager etter tapet for bydelen i vest. Han er ikke overrasket. Mellom bøker, penner og eksamensstressede medstudenter, forklarer han hvorfor det er vanskelig å drive et studentlag på et så høyt nivå.

– Åtte av spillerne fra førsteelleveren er på utveksling. Da blir det vanskeligere å vinne kamper, sier han.

Fotballaget har opptak på høsten, men på vårparten drar mange ut i verden. Det gjør at studentlaget sliter med å ha en kontinuitet i troppen hele året.

Fløtaker er ikke særlig redd nedrykk. For det første kommer det til å være et helt annet lag til høsten, og med de spillerne som kommer tilbake da bør det ikke være noen problemer med å overleve 4. divisjon. Men det er i bunn og grunn andre ting som er viktigere enn resultatene.

– Målet er først og fremst å ha det gøy, sier han, og fortsetter:

– Jeg tror det er irriterende for andre lag at vi tilsynelatende gir faen. I alle fall hvis vi vinner mot et lag som tar det skikkelig seriøst.

Tippeliga-erfaring

Fløtaker er spillende trener for gjengen med studenter. Han peker på at hvis det ikke hadde vært for laget, hadde mange gode spillere kanskje ikke vært på en bane i det hele tatt. De fleste på laget har tidligere spilt på et høyt nivå, opplyser han.

– Vi har to spillere med Tippeliga-erfaring. De hadde aldri vært i 4. divisjon hvis det ikke var for dette tilbudet, sier midtbanespilleren.

Mange av spillerne benytter seg også gjerne av tilbudet om å være med på futsal-laget til studentforeningen. En vanlig skoledag for NHH-studentene består gjerne av tre og en halv til fire timer på lesesalen, to og en halv time på fotballtrening, og så tilbake på skolebenken frem til klokken syv.

– Etterpå er du ferdig og kan gjøre hva du vil med kvelden din. Og det er det jeg synes er så flott. I andre lag ville kanskje hele kvelden gått til trening, forklarer Fløtaker.

Studiene går først

For å oppleve stemningen på et tettere nivå tar Studvest turen ut til Stemmemyren for å være med på en trening. Det er mye vind oppe på reservebanen. Det er onsdag i tidlig mai og våren har ikke helt kommet til Bergen ennå. Det er ikke her de vil trene, men på grunn av slitasje får de ikke lov å trene på kampbanen.

Spillerne har allerede fått på både tøy og stripete sokker etter en lang dag på lesesalen.

Et fargerikt tverrsnitt av Norge dukker opp. Laget har egne treningsdrakter, men ikke alle bruker dem. I stedet ser vi at treningsdressene til Norlid, Kråkerøy og Tromsdalen, små fotballag i det ganske land, sameksisterer på denne banen i Bergen.

Men laget er ikke fulltallig – mange sitter nedi bøkene litt lenger denne dagen. Eksamen nærmer seg.

– Man har begynt på skolen for å studere, så vi har høy toleranse for forfall relatert til studier, sier Fløtaker.

Også andre aktiviteter kan godtas. Er man student, så er man student.

– Det har vel skjedd at folk har dukket opp på trening litt redusert etter en skolefest og to. Det hadde nok ikke funket i et annet lag, innrømmer 23-åringen.

