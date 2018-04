Torsdag annonserte Samordna opptak hvor mange som har søkt seg inn til de ulike studiene til høsten. Den mest populære utdanningen er jussutdanningen ved Universitetet i Oslo, men også Bergen er godt representert på listen over de studiene flest har som førstevalg.

1801 personer ønsker seg mest inn på siviløkonomutdanningen ved Norges handelshøyskole (NHH), mens 1754 personer har jussutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB) som førstevalg.

– Vi er godt fornøyd med søkertallene. De viser at NHH har det desidert mest populære studiet innen økonomi- og administrasjonsfag. Vi har gjort flere grep for å gjøre utdanningen enda mer relevant, blant annet gjennom kurs som tar for seg robotisering, kunstig intelligens og digitale forretningsmodeller, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen i en pressemelding.

Rekordmange søkere til UiB

Også Høgskolen på Vestlandets (HVL) sykepleierutdanning, UiBs medisinutdanning og UiBs psykologiutdanning er blant de 20 mest populære utdanningene i landet.

UiB skriver i en pressemelding at de aldri før har hatt så mange søkere som nå. I tillegg til de populære juss-, medisin- og psykologiutdanningene er lektorutdanningene og informasjonsvitenskap populære studievalg. Sistnevnte har hatt en økning på 27 prosent fra i fjor.

Nasjonal økning på lærerutdanninger

– I 2017 fikk UiB 75 flere studieplasser innen IKT. Økende digitalisering og robotisering gjør at det vil være stort behov for denne kompetansen i fremtiden. Årets tall viser at det er stor interesse hos søkerne, sier viserektor Oddrun Samdal ved UiB i en pressemelding.

Lektor- og lærerutdanninger har også hatt en stor økning nasjonalt.

– Dette er utrolig gode nyheter, vi trenger flere dyktige lærere som vil gjøre en av samfunnets viktigste oppgaver, sier minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø i en pressemelding.

