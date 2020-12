I høst ble finalen av Forsker Grand Prix arrangert i Trondheim. I Superfinalen stod det til slutt mellom Bergen sin representant Tora Söderström Gaden, Vilde Bråten fra NTNU og Bente Johnsen fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Gaden kunne til slutt heve trofeet over hodet og slippe jubelen løs i bartebyen.

Musikkterapi

Gaden forsker på premature barn og deres foreldre, og hvordan de påvirkes av musikk som terapi. Interessen for musikk, og særlig sang har vært der lenge. Gaden er utdannet musikkterapeut i Oslo, og har jobbet med musikk på barneavdelingen på Akershus Universitetssykehus (Ahus). Lillehamringen mener de fleste bruker musikk i hverdagen for å få det bedre, ved å forsterke eller dempe egne følelser, enten bevisst eller ubevisst.

DJ. Gaden har i tillegg til å være forsker et eget DJ-konsept. FOTO: Synne Bjørnsen

– Musikkterapi er en profesjonalisering, der man har et spesifikt mål med musikken. Bruken farges i stor grad av hvem det er man jobber med, og hvilken situasjon pasienten står i, forteller musikkterapeuten.

Barneavdelinger har pasienter i ulike aldre og ulike diagnoser.

– Det er stor forskjell på hvordan man bruker musikken hvis det er en prematur baby, kontra en 17 år gammel gutt med leukemi, men med felles grunnideer som for eksempel tanken om at musikk tilbyr noe unikt i form av kontakt og kommunikasjon, forklarer Gaden.

Forsker på premature barn i fem land

Etter endt utdanning, jobb og noen år i Oslo tok Gaden med seg musikkinteressen og musikkterapien over fjellet til Bergen. I 2018 fikk hun stilling som doktorgradsstipendiat ved Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (Gamut), tilknyttet Universitet i Bergen. Hun er ansatt hos det nasjonale forskningsselskapet Norce.

– Det er en stor internasjonal studie av premature barn og foreldrene deres. Polen, Israel, Norge, Colombia og Argentina er de fem landene som er med i prosjektet, forklarer den engasjerte stipendiaten.

MUSIKKENS BÅND. Gaden er spesielt interessert i hvordan musikk påvirker båndet mellom barn og forelder. FOTO: Julie Gloppe

Felles for de fem landene er at de har gode ordninger for foreldrene når det kommer til fødselspermisjon, og foreldrene er ikke økonomisk avhengige av å komme tilbake i jobb rett etter fødselen, ifølge Gaden.

Formålet med studien er å finne ut hvordan musikk som terapiform påvirker båndet mellom barna og foreldrene, barnets utvikling og foreldrenes psykiske helse.

– Båndet mellom foreldrene og det premature barnet er det som er mest interessant, fordi det vet vi ikke så mye om fra før, forteller Gaden.

Et sentralt tema i prosjektet er den overgangen som forekommer idet barnet skrives ut fra sykehuset og flytter hjem.

– Hvordan fungerer musikken etter utskrivelsen? Det har få forsket på før, og vi vet at det for mange foreldre kan være en tøff overgang fra sykehuset til hjemmet, fordi man på sykehuset har opplevd at det er alltid er leger eller sykepleiere som passer på, forteller Gaden.

Målet er å være ferdig med doktorgraden i løpet av 2022.

Colombia og julefeiring

I 2019 besøkte Gaden alle de fem landene i forskningsprosjektet. I løpet av sin rundreise møtte hun personen som er hennes nåværende kone, i Colombia.

Den siste måneden har hun tilbragt der, med bryllup fredag 4. desember. Etter planen går turen hjemover til Lillehammer, men innreisereglene er en utfordring.

BRYLLUPSREISE. Tora Gaden er for tiden i Bogota i Colombia, hvor hun giftet seg for rundt en uke siden. FOTO: Privat

– Planen er at vi begge skal reise til Norge før jul, men det er ikke aktuelt at min kone skal sitte ti dager på karantenehotell uten at vi får feiret jul sammen. Så det kan godt hende det blir jul her nede, forklarer Gaden.

Gaden legger til at skuffelsen ikke blir enorm hvis snø blir byttet ut med sol og strandliv hos svigerforeldrene nord i landet ved det Karibiske hav.

– Det viktigste med jula er at folk får vært sammen med noen de er glad i, og ikke blir sittende alene, sier Gaden avslutningsvis.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer