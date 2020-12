I anledning AIDS-dagen den første desember vil vi snakke litt om viruset som i lang tid har skapt mye frykt og stigma blant spesielt menn som har sex med menn. Vi skal ikke mange tiår tilbake før det å få diagnosen var som en dødserklæring. Men hvordan er det egentlig i dag?

Hva er forskjellen på HIV og AIDS, og hvorfor snakker vi om det som om det er samme sykdom? HIV står for Human Immunsvikt-virus, smitter gjennom blod, sæd og skjedevæske og angriper cellene i immunsystemet vårt. Uten behandling vil HIV kunne utvikle seg til AIDS, eller ervervet immunsvikt-syndrom. Da vil immunsystemet være såpass lavt at man lett er mottakelig for andre sykdommer og noe så enkelt som en forkjølelse vil være fatalt. Tidlig påvisning av HIV er derfor viktig og gjøres hos fastlege eller helsestasjon gjennom en blodprøve.

Det som er viktig å huske er at HIV ikke smitter gjennom spytt eller andre kroppsvæsker. Mye av sigma som henger igjen fra 80-tallet går ut på at du ikke kunne ha nærkontakt med eller kysse en HIV-positiv i frykt for å bli smittet. Slik er det ikke.

I dag har vi medisiner som både hindrer smitte og utvikling av HIV. Vi har forebyggende medisiner som kan tas henholdsvis før eller etter mulig smitte, PrEP og PEP. De redusere sjanse for smitte og kan fåes hos fastlege eller legevakt. PEP må tas innen 48 timer etter at du for eksempel har hatt sex eller delt/lånt utstyr som sprøytespisser med en HIV-positiv som ikke går på behandling.

Har du fått påvist HIV, er behandling gratis og består av tre ulike medisiner som du må ta resten av livet. Behandlinger reduserer antall virus i kroppen og for mange har de så god effekt at du ikke lenger er smittsom! På den måten gir sex med en HIV-positiv på vellykket behandling ingen risiko for smitte. Du vil heller ikke kunne utvikle AIDS. HIV er ikke noe du dør av, men noe du dør med.

Det viktigste vi som medmennesker kan gjøre i møte med HIV-positive, er å tilegne oss mer kunnskap. Forstå hvordan det smitter, husk at personer på vellykket behandling ikke er smittsomme og at det alltid er et menneske bak diagnosen.

Kunnskap er nøkkelen mot stigma!

Smask og dask,

Magnus & Marie

Magnus og Marie er to medisinstudenter med et mål om å fjerne skam rundt kropp og seksualitet. Har du spørsmål, ris, ros eller noe på hjertet? Send inn anonymt til magnusogmarie@studvest.no! Her kan du også komme med forespørsler til neste spalte eller etterspørre kilder!

