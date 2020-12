Endelig er jula her! Etter et historisk kaotisk år blir det fint å finne julefreden og gå håpefullt inn i neste år.

I år blir ingen vanlig jul. Du er spesifikt oppfordret til å møte så få som mulig, og man kan kun samle seg i selskap på ti to ganger gjennom hele jula. Noen studenter velger til og med å ikke reise hjem.

KORONAJUL. Er du redd for at julestemningen har bukket under for 2020? Frykt ikke!

Huff og huff. Grinchen har slått på stortromma i år. Hvordan i alle dager skal man komme i julestemning?

Ta det heilt med ro, fyr opp ovnen, pakk deg inn med ullpledd og julejazz for her kommer ti tips for å tilkalle juleånden i tidens nød.

1. Spre din julegnist til dem som trenger det

For å ta det viktigste først. Jula er en spesielt tung tid for mange.

Mens koronarestriksjonene hindrer deg i å møte dine fjerne slektninger, hindrer de også hjelpesentre for hjemløse og andre i nød i å holde åpent.

Den beste gaven er alltid å gi, og i år er hjelpebehovet spesielt.

JULESTEMNING. Om omgivelsene ikke minner deg så veldig om jul i år, kan du søke stemningen i en film i stedet.

Ved å gi til Frelsesarmeens julegryte gjør du det mulig å hjelpe året rundt i form av mat, klær, fyringsved, eller annen økonomisk hjelp til familier som trenger det.

Julegryta står ved Østre Murallmenningen 23 og tar imot små og store beløp. Det mest effektive og smittevernvennlige er likevel å Vippse til 2309, eller sende SMS GRYTA til 2309 (200 kroner).

Da kan frelsesarmeen kjøpe og gi gavekort til mat og leker direkte til de som ber om hjelp. Slik opplever barna at gavene er fra foreldrene, og ikke fra veldedighet.

2. La julepynten i gatene dra deg tilbake til din barndoms jul

Vi kan alle skrive under på at jula var vakrere da vi var barn. Atmosfæren var magisk, og det snødde kram snø hele tiden.

Så vokser man opp og ser at det egentlig pyntes ganske halvveis her i Norge. Men i år har folk plutselig gått bananas med julepynten og resultatet er den vakreste julen landet har sett.

JULEIDYLL. Du trenger ikke dra til London eller Paris når du har Nordnes, Bergens juleparadis.

Ved Damsgårdssundet på andre siden av BI-broa har seilbåtene surret julelys rundt mastene, og balkongene til de moderne leilighetskompleksene har fulgt etter. Beboerne på Møhlenpris og Nordnes har også satt opp innbydende julepynt rundt de mange søte fasadene.

Gå ut og nyt det. Kanskje med musikk på øret, kanskje uten. Om du ikke blir varm i sjela, da er du en ekte Ebenezer Scrooge. Til deg anbefaler jeg å se eller lese En julefortelling!

3. Kjøp din egen julepynt

Det fantastiske med å ha flyttet ut er at man kan pynte til jul slik man selv vil.

Bare litt julelys går langt i å piffe opp julestemningen på studenthybelen. Clahs Olson og lignende butikker har stort utvalg for å møte dine julelyspreferanser.

Om du er i et mer fancy humør, kan man ta turen til julehuset som fortsatt holder åpent og kjøpe noe som gleder deg der.

JULEPYNTET. Bare litt julelys hjelper mye på julestemningen.

Dersom du ikke ønsker å kjøpe ny julepynt, trenger du ikke se lengre enn til finn.no, Tise og Fretex. Et kjapt søk på Finn gir deg flere annonser med julepynt som til og med gis bort.

Og mens vi er inne på å feire en budsjettvennlig jul:

4. Lag dine egne julegaver

Det høres uaktuelt ut for enhver som hatet kunst og håndverk på barneskolen, men det trenger ikke være vanskelig. Om man legger julesjela si inn i pakkene, kommer enhver mottaker til å se forbi håndverket.

Alt du trenger å gjøre er å printe ut malen under dette avsnittet, tegne den over på fargelagt papir, klippe ut og lage huller i tuppene. Inni kan du plassere en personlig hilsen og en minigave.

Det beste er at dette kan gjøres mens du ser på nye julefilmer som du får tips om i punkt 8!

Mens du lager dine egne juleartikler:

5. Lag pepperkakehuset du alltid har drømt om

Pepperkakehusbaking, ja. Det virker som en hyggelig aktivitet, men om man ikke vet hva man gjør, blir det stressende og demotiverende, og det er ikke følelsene vi er ute etter nå.

Vi har vel alle tatt en tur i pepperkakebyen og sett barnehager lage bedre hus enn oss selv. Finnes det en verre smerte enn å forstå skjønnhet, men ikke klare å lage det selv?

BYGGMESTER. Bruk en blanding av melis og stivpisket eggehvite til å lime pepperkakehuset sammen. FOTO: Privat

Her er en samling tips for å få fart på din pepperkakekveld:

Finn en mal på nettet og print den ut. Kutt ut formene på stekebrettet så de slipper å bli deformerte klatter mens du fjerner de fra bordet og over til brettet.

Sørg for at ovnen din steker like godt på begge sider. Hvis ikke må du snu bitene dine etterhvert så de blir like godt stekt på hver side. Ventetiden i ovnen kan du bruke på å sende klage til utleieren din om defekt ovn.

IKKE BRUK BRENT SUKKER!!!!! Det søler og brenner deg samtidig som det ser øgly bøgly ut. Bare dumme folk brenner sukker. Proffe pepperkakehusbakere blander eggehviter, melis og en dæsj sitronsaft og stivpisker røren. Det holder litt svakere enn brunt sukker, men det funker i massevis og ser ut som i julefilmene.

Kantene på pepperkakene renner ut i ovnen. Ta deg tiden til å legge malen din oppå og kutt kantene rette igjen. Monteringen blir en fryd etterpå.

Spis restene 😀



Og om du ikke er lei av pepperkaker:

6. Pepperkakebyen

Pepperkakebyen holder åpent som før!

PEPPERKAKEBYEN. Norges største pepperkakeby bukker ikke for 2020 og holder åpent som før. ARKIVFOTO: Studvest

Hvor: Sentralbadet teatergaten 37

Når: Har åpent fra 9 til 21 hver dag ut jula.

Hva: Bare Norges største pepperkakeby! Før var det også en gøy rutsjebane der hvor man kunne leke i evigheter. Jeg tviler på at den er åpen i år. Det er verdt turen likevel.

Og mens du er ute og på juleaktiviteter:

7. Støtt kulturen!

Se en julefilm på cinemateket. Dra på julestandup på Rick’s eller Ole Bull. Flere artister enn Kurt Nilsen har konserter i byen som ikke er avlyst!

LIVEMUSIKK. Støtt kulturlivet denne jula, det er viktigere enn noen gang før.

Se It’s A Wonderful Life på Cinemateket 16., 17. eller 20. desember, le til du knekker av standupshowet «Juleklubb» på Rick’s flere kvelder framover, eller nyt vakre juletoner fra Silya and the Bad Santas 15. desember på Ole Bull Scene. Eller finn noe helt annet du vil gjøre for å komme i riktig stemning og støtte vårt kjære kulturliv i samme slengen!



8. Se en julefilm du ikke har sett før

En del av julen er selvfølgelig å le av en gammel, full hovmester eller Mr. Bean som pakker ringen veldig sakte inn i Love Actually. Ho, ho, ho.

Men hei, så mange obskure julefilmer det finnes der ute. Mange er dårlige, men vel verdt å se likevel. Her er tips fra en som har gjort det til sin business å se nye julefilmer hvert år:

1. Er du så heldig at du har lineær-TV, trenger du bare å zappe gjennom programoversikten og velge en tilfeldig en. Da har man størst mulighet for å finne noe herlig skvip.

2. Welcome to Christmas:

Hovedpersonen drar til den kreativt tittulerte landsbyen Christmas for å etablere skihotell. Men vil et skihotell ødelegge julesjarmen til Christmas? Og kommer kjærlighetsinteressen til å overtale ham til å flytte dit? Vanskelig å gjette seg frem til.

3. Jingle all the way:

Arnold Schwarzenegger spiller en dårlig familiefar som har glemt å kjøpe julegave til den bortskjemte sønnen sin. Filmen er av typen «hvorfor ble dette lagd?». Den er spinnvill og kan ikke anbefales nok.

4. Karl Bertil Jonssons julafton:

Bankdirektørens sønn jobber på postkontoret. Der samler han rike folks julegaver og gir dem til de fattige. Den sendes på NRK hver julaften og jeg garanterer at den smelter hjertet ditt når du ser alenemoren bli sjeleglad for å få en fransk ordbok til jul av Karl Bertil. I tillegg finner du herlige replikker som «för länge sedan, då det fortfarande fanns fattiga folk på gatorna».

STEMNINGSFULLT. Selv om livet kanskje ikke har vært en julefilm i 2020, kan det forsatt se ut som det.

9. Geriljapynting

De siste desembrene har du kanskje sett ett og annet pyntet tre ute i naturen. Det er del av en økende trend hvor folk geriljapynter juletrært.

Om været holder seg til opplett, slik det har vært nå i starten av desember, kan du ta julepynten (som du kjøpte etter å ha lest punkt 3) med til byfjellene og pynte selv.

Høst likes på sosiale medier mens lukta av den frittstående julegrana fôrer deg med julestemning.

10. Slapp av

Det har vært et spinnvilt år, og midt oppi alt har du vært student. Kriget deg gjennom eksamener og lange lesedager mens verden har røynet på utenfor vinduet. Nå er du ferdig med det, og en vaksine er forhåpentligvis på vei på nyåret.

Legg fra deg mobilen og kjipe tanker, ha deg en mindful time eller fem. Kos deg slik bare du vet best, så senker julefreden seg nok over deg.

