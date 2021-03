Det nærmer seg et år siden sist store deler av studentmassen i Bergen kunne drive med idretten sin og møte laget sitt. Per dags dato er det kun studenter under 20 år som skal drive med idrett på tilnærmet normal måte. Det utelukker majoriteten av studentene i Bergen.

Leder for BI Bergen sitt idrettsstyre (BISI), Eline Rustad, understreker at det har vært en vanskelig periode.

– Det har vært krevende. Veldig mange har sitt sosiale nettverk gjennom studentidrett. Regjeringen ofrer for mye ved å ta bort idrettstilbudet, forteller hun.

KREVENDE. Eline Rustad, idrettsleder i BISI, stusser på 20-årsgrensa på breddeidrett og synes den gjør det krevende for studenter.FOTO: Privat

Mangel på tillit

Rustad har liten forståelse for aldersavgrensningen regjeringen har satt.

– Det er trist å sette grensa på de som er under og over 20 år. Det er et rart tall for oss studenter, da det finnes studenter både over og under den alderen på alle idrettslagene, sier hun.

– At studenter over 20 ikke får drive idrett viser liten tillit. De er voksne mennesker som tar ansvar for seg selv og andre. Studentene tar dette veldig på alvor.

Rustad får støtte fra studentidrettsforeningen ved Høgskulen på Vestlandet (BTSI), og deres leder Magnus Stensbye.

– Det har vært svært krevende med total nedstengning. Det går hardt utover studentene. Da det kun var restriksjoner klarte vi å omstille oss godt og folk var positive til å følge reglene som ble satt, sier Stensbye.

– De nye studentene har det vanskelig

Både Rustad og Stensbye er svært bekymret for de psykiske problemene en total nedstengning kan medføre.

– Det er kjedelig å se at de nye studentene ikke klarer å ta seg til rette fordi de mister en så viktig arena som studentidrett. De nye studentene har det vanskelig, sukker Rustad.

IKKE FORNØYD. Magnus Stensbye mener den totale nedstengningen går for hardt utover studentene.

– Det er svært ødeleggende for den psykiske helsen å miste tilgang på sin fysiske og sosiale arena, understreker Stensbye.

Rustad legger til at hun selv har fått store deler av vennegjengen sin gjennom studentidrett.

– Høyere symptomer på angst og depresjon

En som deler bekymringen til Rustad og Stensbye er førsteamanuensis ved NTNU Linda Ernstsen. Hun har blant annet forsket på de psykologiske følgene nedstengningen av samfunnet har på fysisk aktive personer.

– I en nylig studie av medlemmene i den norske organisasjonen for kondisjonsidrett, Kondis, fant vi at de som oppga at de trente mindre under nedstengningen våren 2020 hadde høyere symptomer på angst og depresjon, spesielt blant de yngste, sier hun.

BEKYMRET. Mindre trening under nedstengning har gitt høyere symptomer på angst og depresjon, ifølge en studie som førsteamanuensis ved NTNU Lina Ernstsen har gjennomført.

Ernstsen viser også til en forskningsartikkel om pandemiens konsekvenser på den mentale helsen hos 544 unge spanske idrettsutøvere.

– Også her fant forskerne konkrete funn. 30 prosent opplevde moderate effekter på den mentale helsen, mens 15,3 prosent hadde fått større mentale problemer under nedstengningen, sier hun.

Hun sier at situasjon er prekær ettersom så mange studenter bor på hybel med varierende grad av familie og sosialt nettverk rundt seg.

– Å bli fratatt muligheten for å møte andre gjennom idretten vil dermed medføre en ekstra belastning som kan få følger for den mentale helsen, og for motivasjonen til å henge med i den digitale undervisningen.

Lys i enden av tunnelen – enn så lenge

Til tross for vanskelige tider ser Rustad og Stensbye lyst på fremtiden etter nedstengningen av idretten opphører.

– Interessen er fortsatt enorm blant våre studenter. Jeg er ikke bekymret for rekruttering i det hele tatt. Slik det er nå er det fortsatt ikke nok ledige plasser på de forskjellige idrettslagene til å dekke alle som er interesserte. Det har til og med blitt etablert nye idrettslag under lockdown, forteller en engasjert Rustad.

LADER OPP. Når studentidretten endelig får åpne opp igjen, skal Magnus Stensbye sitte klar.

Også på HVL har de store planer for tiden etter korona.

– Vi kommer til å gjøre et stort rekrutteringsarbeid, og jeg tror studentene er ivrig etter å komme tilbake. Jeg håper inderlig disse studentene finner veien tilbake til idretten snart, sier Stensbye.

Det gjenstår å se når idrettsglede, lagånd og felleskap igjen blir en del av studentens liv, men engasjementet er heldigvis til stede – enn så lenge.

