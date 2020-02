For Erika (21) har luftakrobatikk vært en stor del av livet. Nå skal hun prøve seg på mesterskapstitler.

– Jeg har et mål om å vinne. Med en god del trening så går det kanskje. Det hadde vært artig å komme til VM.

Psykologistudent Erika Hågensen har jobbet på sirkus i seks måneder. Nå skal 21-åringen forsøke seg i NM – i en gren hun aldri har prøvd før.

Norgesmesterskap i Pole & Aerials skal arrangeres i Trondheim i midten av april. Fra Motus studio, hvor Hågensen trener seks ganger i uken, er det seks jenter som skal være med til mesterskapet.

Vil ha vanskeligst mulig nummer

– Jeg har meldt meg på i elitekategorien, der vinneren går videre til VM. Jeg meldte meg på i ring, noe jeg aldri har prøvd før. Jeg begynte treningen i ring for to uker siden, så jeg er ganske nervøs, forteller Hågensen.

STOLT. Hågensen viser stolt frem at hun akkurat har lært seg øvelsen «human flag». Det skal hun prøve å få til i ringen som et triks til NM.

Hun skal trene seg opp med hjelp av et regelverk på hundre sider, hvor det står alt fra regler til kostymer, musikk og en hel del triks. Triksene som vises er rangert med ulike poeng etter vanskelighetsgrad. Hågensen skal sette sammen et nummer der hun må velge ut ulike triks fra regelverket.

ROLIG. Det øves på flere ulike triks i hele rommet. Stemningen er rolig, selv om mange skal konkurrere om et par måneder.

– Det er om å gjøre å sette sammen et vanskeligst mulig nummer. Jeg fikk vite at jeg skal konkurrere mot en som har sitt eget studio og underviser i Oslo, så jeg er veldig nervøs, gjentar psykologistudenten.

Fra sirkus til mesterskap

Hågensen har også en fortid som sirkusartist. Hun har nemlig reist Norge rundt med Cirkus Agora. Der var hun den eneste norske med i staben. Da hun jobbet for sirkuset holdt Hågensen på med luftakrobatikk i tau, men nå, når norgesmesterskapet står for tur, skal Hågensen prøve ut luftakrobatikk i ring.

– Å være med på sirkus var noe av det mest slitsomme jeg har vært med på, men helt ekstremt gøy. Jeg var både sirkusartist, økonomisk ansvarlig og PR-ansvarlig.

AU. Hågensen forteller at å holde på med ring fører til mange sår og blåmerker. Treningen kommer ikke gratis.

Hågensen har holdt på med luftakrobatikk i ti år, men er en av tre nordmenn som til vanlig holder på med luftakrobatikk i tau.

Hun forteller at muligheten for å jobbe innenfor sirkusfeltet ramlet ned i fanget hennes ut av det blå.

HOLD FAST. I ringen er det en regel å holde posituren i to sekunder før «trikset» er godkjent.

– Jeg jobbet på IKEA når jeg hadde friår, og plutselig ble jeg oppringt av sirkusdirektøren en uke før premieren som lurte på om jeg hadde lyst til å være med på turne. Så jeg pakket og flyttet på en ukes varsel.

Det var deilig å bli student og ha dusj. Erika Hågensen

På turné med sirkuset bodde de i campingbil, og kunne finne på å reise til et nytt sted klokken fem på natten.

– Det var deilig å bli student og ha dusj, meddeler Hågensen.

– Må pushe litt

Trener for jentene, Annette Høisæter, melder at det er dobbelt så mange påmeldte i år som i fjor. Selv har hun drevet med idretten i fem år, og pole i tre. Hun skal også stille som fotograf under NM.

STOLT. Treneren er stolt av jentene, og pusher dem til å oppnå mestringsfølelsen.

Høisæter forteller at det gøyeste med å være trener er å se at jentene får til øvelser som de selv tror de ikke får til.

– Jeg vet at de kan få det til, men de tror ikke på det selv, så jeg må pushe litt til de klarer det. Da blir de kjempeglade.

KONTROLL. Hågensen holder kontroll på nervene med godt humør på trening.

Tilbake i treningsstudioet er Hågensen optimistisk.

Fallhøyden er ikke så stor, skal vi tro psykologistudenten, siden hun ikke har drevet med denne grenen før. Hun tenker at det ikke har så mye å si om hun vinner eller ikke.

– Men det hadde selvsagt vært veldig gøy om det skjer!

