Tidligere i år meldte UiB at et samarbeidsprosjekt mellom juridisk fakultet ved både Universitetet i Bergen (UiB) og Oslo (UiO) startes opp for å gjøre nyutdannede jurister i stand til å skrive på en måte alle kan forstå.

Ifølge avtalen skal det arrangeres et «klarspråk»-seminar i Bergen i løpet av 2020. UiB har også planer om å ansette en postdoktor som skal forske på juridiske tekster og juridisk skrivedidaktikk.

En av de som mener dette er en strålende idé er Mina Haugen. Hun er nylig ferdig utdannet jurist fra UiB, og møter ofte på språklige utfordringer i sin nye jobb.

– Det er ofte jeg må se et par ganger ekstra på noen setninger, og når jeg strever med å forstå hva som står noen ganger må det jo være ekstra vanskelig for den gjengse nordmann, sier hun.

– Hva prøver du å si her?

25-åringen gjorde gjorde ferdig masteroppgaven sin for et snaut halvår siden, og minnes godt krevende timer med å forstå seg på vanskelig tekst.

– Noen ganger leste jeg en setning sikkert 4-5 ganger og tenkte «hva er det de prøver å si her? Det står jo ingenting her», forteller Haugen.

KJENNER SEG IGJEN. Mina Haugen har ofte fått merke at det juridiske språket er noe for seg selv.

Videre forteller Haugen også at hun har merket at fem år med jurist-språk har satt sine spor også i dagligtalen.

– Jeg har jo fått høre av kollektivet at jeg hørtes annerledes ut når jeg hadde studievenner på besøk. Da fikk jeg ofte beskjed om å slutte å snakke så «jussete», humrer hun.

Dekan ved Det juridiske fakultet ved UiB, Karl Harald Søvig, snakker varmt om prosjektet og mener arbeidet rundt klarspråk er enda viktigere nå enn før.

– Siden regelverket i Norge blir stadig mer komplisert blir det også vanskeligere å bedrive klarspråk, derfor hjelper postdok-stillingen siden vi også da kan forske på dette området, sier Søvig.

VARMT. Dekan hos juridisk fakultet ved UiB, Karl Harald Søvig, snakker varmt om prosjektet som nå vil gi universitetet en ny postdoktor-stilling.

Søvig tror også at dette er noe de fleste jurister kan kjenne seg igjen i, og husker selv mange episoder med vanskelig språk.

– Ja, jeg husker mange eksempler, og det tror jeg de fleste jurister også gjør. Noen tekster var fryktelig vanskelige å lese.

Videre sier Søvig at studentene også har ønsket mer fokus på lettere språk.

– Det er jo også et ønske fra studentene å få hjelp til å finne gode måter å skrive oppgaver på. Våre studenter skriver mye og da er det også et ansvar fra vår side å lære dem opp i å skrive klarere.

Kunne vært gjort flere steder

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, mener samarbeidsprosjektet er nødvendig for at studentene aktivt skal kunne utvikle språket sitt.

– Ja, dette er et godt tiltak, og vi burde forflytte oss til å bli bedre i språket til enhver tid, sier Olsen.

REKTOR. Dag Rune Olsen mener et klarspråksprosjekt kunne vært aktuelt flere steder ved UiB.

Olsen mener også at det ikke bare er det juridiske fakultet som har godt av klarspråk-kurs.

– Det er ingen tvil om at det kunne vært gjort på mange andre områder, også. Studenter ved andre institutter er jo også avhengige av å bruke språket ofte.

– Ser du litt av humoren i det?

– Jusstudenter har jo et rykte på seg for å være litt kjedelige. Dermed kan man jo si at det bare er bra at de kan utvikle et litt mer levende språk, sier Olsen.

Nyttige tips

Mye kan likevel gjøres for å forbedre seg. Haugen har et par tips for å skrive klarere som jusstudent.

– Hvis du skriver på nynorsk fra før, så burde du holde deg til det. Når man skriver på nynorsk blir teksten automatisk litt mindre «jussete», sier hun.

– Du burde også unngå strofer som «dog» og «undertiden» selv om de kan høres fancy ut.

– Hva betyr egentlig «undertiden»?

– Du, det er jeg ærlig talt ikke helt sikker på, ler Haugen

– Hvordan er du når du skal bestille en kebab, da, smeller det fra en freidig fotograf på sidelinjen.

– Når jeg ikke blir forstått av de som lager kebab klokka to på en lørdagskveld så er det av helt andre grunner enn juss-bakgrunnen min, flirer Haugen.

