I 2018 skrev Studvest om flere studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) som hadde fått eksamensdato 18. mai. Studentene uttrykte da at de var redde for at det skulle gå ut over karakteren, og at de synes det var synd å ikke få feiret nasjonaldagen ordentlig.

To uker senere kunne viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, fortelle til Studvest at 2018 ble det siste året studenter ved universitetet måtte ha eksamen 18. mai.

– Vi har tatt studentenes signaler om at de ønsker å unngå dette. Vi kunne nok kanskje klart det tidligere, men nå er ordningen endelig på plass, fortalte Samdal til Studvest i 2018.

Nå har det kommet frem at fem emner ved UiB har hjemmeeksamen dagen etter nasjonaldagen i år.

Skuffet over ledelsen

Lektorstudent Juni Meyer er en av studentene som må starte hjemmeeksamen 18. mai i år. Til tross for dette er hun ikke overrasket.

– Det er jo ikke noe nytt at UiB ikke holder det de lover. De sier de skal forbedre seg, men ingenting skjer, mener hun.

– Faget jeg skal ha eksamen i er ganske omfattende, derfor er veldig tidlig å ha eksamen allerede 18. mai, påpeker Meyer.

Hun stiller seg spesielt skeptisk til eksamen 18. mai, da hun mener det bidrar til økt press blant studentene.

– Å ha en eksamen rett etter 17. mai er i seg selv veldig stressende. I tillegg mister man en hel dag med lesing, sier hun.

Julie Meyer forteller at 17. mai-feiringen ofte kan bli ganske kaotisk, spesielt når man har en liten gutt.

Til tross for at eksamen kan legge en demper på feststemningen, tror likevel Meyer at de fleste studentene velger å feire nasjonaldagen.

– 17. mai er en dag alle skal få lov til å prioritere, det er en festdag. Jeg tipper at de fleste bare biter i seg fyllesyken, sier hun med et smil om munnen.

Hun legger til at hun likevel er redd for at festivitetene kan gå hardt utover eksamensdagen.

Uenighet om eksamensformer

Nå forteller Samdal til Studvest at tiltaket om eksamensfri 18. mai hovedsakelig handlet om skoleeksamen og muntlig eksamen.

– Når vi gikk ut og sa eksamensfri 18. mai, tenkte vi hovedsakelig på at studentene ikke skulle måtte forberede seg på 17. mai, forklarer viserektoren.

– Vi ser nå at vi burde avklart andre vurderingsformer med leveringsfrist 18. mai, forteller hun videre.

Oddrun Samdal ønsker å samarbeide med Studentparlamentet og fagmiljøene for å fjerne all eksamen 18. mai.

Andreas Trohjell, leder av Arbeidsutvalget ved UiB, mener at løftet om eksamensfri 18. mai ikke var forbeholdt skoleeksamen og muntlig eksamen.

– Vi er fornøyde med at studentene slipper å stille opp på eksamenslokalet klokken ni dagen etter 17 mai, men eksamen er likevel eksamen, slår han fast.

Trohjell forteller at dette er en prinsippsak, og at han synes det er problematisk at UiB har gått tilbake på det de lovde i 2018.

– Det er det samme om det er fem, 25 eller 70 fag som har eksamen 18. mai. Det er utrolig kjipt for de det gjelder, påpeker han.

Andreas Trohjell drømmer om at UiB skal bli den første akademiske institusjonen som ikke har noen eksamener 18. mai.

Kan løses

Selv om Trohjell er frustrert over eksamensdatoen, mener han at problemet kan løses raskt rent praktisk.

– I tre av fagene får studentene utlevert eksamen 18. mai. Fra vårt perspektiv vil det ikke være så vanskelig å få flyttet disse eksamenene en dag eller to, forteller han.

– De to andre har innlevering den 18. mai, men de har mye lengre frist, påpeker Trohjell.

Han legger også til at det trolig har vært kommunikasjonen som har sviktet mellom UiB-ledelsen og de fagansvarlige.

Viserektor Samdal synes det er trist at studentene erfarer at UiB-ledelsen ikke holder det de lover.

– Dersom studentene har konkrete eksempler på hva vi ikke har levert på, vil jeg gjerne har mer tilbakemelding på det, forteller hun.

Forventer endring

Etter at Studvest fikk tips om at det skulle forekomme eksamen 18. mai, har det vært tett samarbeid mellom Arbeidsutvalget, fagmiljøene og ledelsen i UiB.

– Jeg forventer et samarbeid med ledelsen slik at vi klarer å flytte eksamen. Forhåpentligvis finner vi en løsning på det før 18. mai i år, sier leder for arbeidsutvalget, Trohjell.

Viserektor Samdal sier også at ledelsen oppfordrer til andre løsninger.

– Vi har oppfordret fagmiljøene til å se på andre løsninger allerede for 18. mai i år, kommenterer hun avslutningsvis.

