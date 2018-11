UiB-studenten Torbjørn Madsen er fortsatt ubeseiret i sin profesjonelle MMA-karriere. Lørdag skal han på ny i ringen. For første gang vises kampen på norsk TV.

I mars i år tok psykologistudenten Torbjørn Madsen (29) fra Universitetet i Bergen (UiB) sin femte profesjonelle seier i kampsporten MMA, da han gjorde kort prosess av Sør-Afrikanske Bruno Mukulu i Cape Town.

På lørdag skal 186 cm høye Madsen på ny i ringen i samme by, denne gangen mot det Sør-Afrikanske hjemmehåpet Mzwandile «Snakebone» Hlongwa, som i likhet med nordmannen er ubeseiret i sin profesjonelle MMA-karriere så langt.

– Han ønsker å sparke meg i filler

Hlongwa er 27 år gammel, 180 cm høy og står med 3 profesjonelle seire i MMA.

– Hlongwa er kjent for å være veldig sterk og eksplosiv, og for å sparke latterlig raskt og hardt. Han har fått lov til å bølle med tidligere motstandere i buret, noe som gjør at han har sett veldig bra ut i kampene sine, forteller Madsen på tekstmelding fra Sør-Afrika.

Det er ingen tvil om at Hlongwa ønsker å unngå en kamp på bakken, tror nordmannen.

– Han vil ønske å holde kampen stående og sparke meg i filler. Jeg mener likevel jeg kan gå stående kickboksing med ham og vinne kampen. Men, alle andre steder mener jeg han vil bli overkjørt. Bryting, jiu-jitsu og boksing er bare noen av subdisiplinene jeg mener jeg mestrer bedre enn ham.

Havner kampen på bakken, tror Madsen at forskjellen i kompetanse vil bli tydelig.

– Får jeg dratt ham inn i clinch eller en brytekamp så føler jeg meg trygg på at dette blir en ekstremt kjip kveld for ham.

Kampen vises på TV 2

Det er gjennom Extreme Fighting Championship (EFC) nordmannen har landet sin andre kamp på afrikansk jord. I fjor hadde EFC 21 millioner TV-seere verden over.

For første gang skal Madsens kamp vises på norsk TV. Fighten mot Hlongwa vises på TV 2 Sport 1 og Sumo.

Én mann, foran deg i 15 min eller mindre

Torbjørn Madsen om lørdagens fight

– Det er et stort steg at EFC har engasjert seg i å selge meg inn til det Sør-Afrikanske publikumet. Denne gangen er det blant hovedkampene. Noe som er en stor greie. Det er veldig inspirerende å få igjen for årevis med jobbing, forteller Madsen.

Det kan bety mye for Madsens karriere å bli introdusert for tusenvis av nordmenn med en seier på lørdag, direktesendt på norsk TV. Han kjenner likevel ikke på et ekstra press, forteller fighteren.

– Ærlig talt så føles Norge veldig langt borte når en er her nede. Det kan være litt avslappende å få avstand til alt hjemme, og fokusere på oppgaven. Én mann, foran deg i 15 min eller mindre. De øyeblikkene jeg får tid til å stoppe opp og tenke på alt som skjer rundt, er inspirerende, forteller Madsen.

– Dette er bare et litt over gjennomsnittlig vilt eventyr, legger han til.

