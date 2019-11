Reiste fra Hongkong etter at undervisningen resten av året ble avlyst.

Demonstrasjonene i Hongkong har den siste tiden eskalert, og flere universitetsområder skal ha blitt arena for protester og sammenstøt mellom demonstranter og politi.

– Hele skolen er tagget ned, og flere områder er totalvraket, forteller student Jonas Christensen på telefon fra Hongkong.

Christensen er student ved BI i Bergen, og har dette semesteret vært på utveksling hos The Hong Kong University of Science and Technology.

TAGGING. Skolen til Jonas Christensen her totalt tagget ned, forteller han. FOTO: PRIVAT

BI Bergen har syv studenter på utveksling til Hongkong. Av disse er fem reist hjem, opplyser kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite til Studvest. Universitetet i Bergen har oppfordret studentene sine sterkt til å reise hjem.

Verken Norges Handelshøyskole (NHH) eller Høgskulen på Vestlandet (HVL) har studenter i Hongkong nå, men skulle etter planen sende studenter dit på utveksling.

– De reiser nok ikke. Vi jobber med å finne andre alternativer til dem, sier Helge Olsen, kommunikasjonsansvarlig ved Høgskulen på Vestlandet, til Studvest.

Ifølge K7 Bulletin har også NHH bestemt seg for å finne andre alternativer neste semester.

Student på universitetet døde

– På vei til forelesning går man forbi folk kledd i svart med masker, som står og skriker i megafoner. De ligner IS-soldater, sier studenten Christensen.

DEMONSTRASJON. En markering Christensen selv var til stede på. FOTO: PRIVAT

Han forteller at demonstrasjonene på campus tok av etter at en student på universitetet hans døde i forbindelse med en konfrontasjon med politiet.

– Etter det ble det ganske spesiell stemning. Vi hadde en samling der det var en som ble banket opp av andre studenter fordi han var pro Kina, forteller Christensen.

Utrygt i sentrum

Christensen forteller at de etter hvert ble innlosjert på et hotell utenfor sentrum istedenfor å bo i byen. Alle forelesninger er avlyst resten av året, og resten av undervisningen og eksamen vil foregå online.

– Vi prøvde å dra inn til byen her om dagen. Og taxisjåføren sa bare: «not safe, not safe, not safe».

OPPRØRERE. Jonas Christensen forteller å ha sett opprørerne skyte piler med flammer. – De har mange kreative måter å gjøre det på. FOTO: PRIVAT.

– Politiet her nede er ganske gærne. De virker ustabile. Det samme gjelder opprørerne. De har tent på flere mennesker. De hiver tennvæske på politifolk og på folk som er pro Kina.

Reiser vekk, men ikke hjem

Søndag, før artikkelen gikk i trykken, reiste Christensen vekk fra landet, og ser seg ikke tilbake. Universitetet skal han i alle fall ikke tilbake til.

Ferden går til Thailand der han avslutter semesteret på utveksling. Resten av undervisningen og eksamen tar han online.

– Jeg tar skolen på stranden med en margarita, avslutter studenten spøkefullt.

