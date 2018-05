Det er igjen klart for vårens store tv-øyeblikk: Eurovision Song Contest. I den forbindelse har vi laget en oversikt over tilbudene som finnes i brosteinsbyen. Er du klar for en kveld med glitter, glamour og dans?

Gi ut dine egne poeng

Tid: 20:00

Hvor: Det Akademiske Kvarter, Teglverket

Studentersamfunnet i Bergen inviterer til stor Eurovision-fest på Det Akademiske Kvarter. I tillegg til live-streaming av finalen, byr de også på quiz, gratis snacks og stor poengskjema-konkurranse. Da kan du selv være med på å gi poeng til sangene!

Konfetti og glitter på Fincken

Tid: 21:00

Hvor: Fincken

Fincken går sammen med Amnesty Student Bergen og arrangerer live-streaming i to etasjer av finalen i Eurovision Song Contest. Det loves konkurranser, glitter, norske flagg og fest til langt ut i de sene nattetimer. Etter at tv-minuttene er over, blir det after party med Eurovision-slagere og konfetti.

Premie til beste antrekk

Tid: 19:00

Hvor: Ad fontes

På studentbaren Ad fontes blir det storstilt fest og konkurranse for beste antrekk under lørdagens sending. De byr på live-streaming, poengark og quiz og premier.

Sofasamtale med bobler

Tid: 18:00

Hvor: Café Opera

På Café Opera frister Norsk sosiologforening avdeling Vestland med sofasamtale i forkant av den store finalen. I den anledning har de samlet et knippe mennesker, som skal prate om musikk og identitet. Til panelet kommer blant annet Fredrik Saroea fra Datarock, medieviter Hilde Arntsen og Eurovision-elsker Henriette Solrud. Dersom du ønsker noe annet enn live-stream på lørdag, er dette stedet for deg.

