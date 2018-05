Jeg er redd for å bli den eneste i vennegjengen som ikke har en fakultetsbar å bli gammel med.

Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Hei! Jeg er en tjuetre år gammel samfunnsviter fra Universitetet i Bergen. Jeg har vært uten en fakultetsbar i snart tre år. Jeg er redd for å bli den eneste i vennegjengen som ikke har en fakultetsbar å bli gammel med, og føler meg klar til å slå meg til ro med den rette. Kanskje det er deg?

Først litt om informasjon om meg. Jeg er en utadvendt og hyggelig student, som setter pris på den gode samtale. Interessene mine inkluderer turer i skog og mark, deliberativ demokratiteori og frie studiepoeng.

Jeg ser etter en oppegående fakultetsbar, som vil satse på et seriøst forhold med meg i tiden fremover. Du bør helst ha fine ølpriser, men store mugger er ikke noe krav. Du bør være åpen flere ganger i uken, og ikke klage på at jeg kommer og går som jeg vil. Lager du god kaffe? I så fall er jeg solgt!

Det er en fordel om du er romslig og har stor takhøyde. Men det gjør ingenting om du ikke ser så bra ut på utsiden, så lenge du er fin på innsiden. Du bør helst ikke være av den typen som hater at de rundt deg bråker, danser på bordene, bommer på pissoarene og spyr på gulvet. Det hadde også vært kjempefint om du har anlegg for musikk, og ikke hakk i platen, for å si det sånn.

Kjempepluss i boken hvis du kan lage mat som ikke smaker vondt, eller som i alle fall smaker bedre enn smørbrødene i Sammen-kantinen. Du trenger ikke være så jævla samfunnsopptatt og arrangere aktuelle debatter hver uke, men en quiz i ny og ne hadde ikke vært så dumt.

Dersom du er en fakultetsbar som passer denne beskrivelsen, gi meg en lyd da vel! 😉

