Nå har Sammen Trening startet opp et lavterskeltilbud for å gjøre det lettere å komme seg på trening.

Dørstokkmila for å komme seg på trening kan virke lang for mange studenter.

Høsten 2019 ble det derfor startet opp et gratis lavterskeltilbud av Trene Sammen Fantoft, i samarbeid med Sammen Råd & Helse. Programmet, som har fått navnet «Kom i gang», er startet opp fordi de har opplevd at flere studenter synes det er skummelt å trene alene.

– Vi fikk høre at terskelen var høy, og derfor etablerte vi dette tilbudet for å gjøre det lettere for studentene å ta steget og komme til oss.

Dette sier Jannicke Lavik. Hun er ansatt på Trene Sammen Fantoft, er utdannet personlig trener og ergoterapeut, og driver prosjektet «Kom i gang».

MESTRING. Lavik vil hjelpe studenter med å oppnå mestring.

Tilbudet består i hovedsak av Lavik som arrangerer veiledningstimer og gruppetimer. Hun forteller at dette er et tilbud som forhåpentligvis kan bidra til følelsen av tilhørighet.

– Enten om det er en relasjon til meg, gruppen de trener i, eller generelt senteret, forteller Lavik.

Hun presiserer at det ikke bare handler om treningen, men å være en trygghet for studenten. De vil også tilby en sosial arena for alle. Til og med for de som er på nullstadiet.

– Man må se helheten av mennesket i stedet for å bare tenke trening, for aktivitet er så mye mer, sier Lavik, og fortsetter:

– Jeg ser også at studentene får relasjoner til hverandre på gruppetimene, og at det sosiale gjør det lettere å trene på egenhånd.

Smiler gjennom hele økten

Det er tirsdag og fylt opp med studenter på Fantoft treningssenter, selv om det er midt på dagen. «Kom i gang» har gruppetime i andre etasje på treningssenteret.

På gruppetimen møter vi Miriam Rodríguez. Hun er utvekslingsstudent fra Madrid i Spania, og smiler gjennom hele treningsøkten.

Hun forteller at Kom i gang var en måte å få møte nye mennesker på, og begynne å trene. Hun ler, og påpeker blant annet at nordmenn ikke er de letteste å bli kjent med på gata.

– Når du starter å møte nye mennesker, så føler du deg mindre alene, forteller hun.

ROING. Studentene trener med varierende øvelser.

Før hun kom til Norge hadde Rodríguez aldri vært på et treningssenter. Hun innrømmer at i starten var det mye såre og støle muskler. Men nå som hun trener regelmessig, føler hun seg sterkere.

– Du føler at du takler hverdagen bedre, du varer lenger og ryggen gjør ikke vondt når man løfter ting, forteller Rodríguez smilende.

God takhøyde

Christine Nesse forteller at hun meldte seg på «Kom i gang» etter å ha gått mange år uten å trene målrettet. Da hun da så tilbudet «Kom i gang» var hun raskt ute med å melde seg på. Nå er hun med på faste gruppetimer.

– Jeg er alenemamma og da er det veldig travelt, forklarer hun.

TRIVES. Nesse forteller at hun trives veldig godt på «Kom i gang».

Hun ler litt og forteller at «Kom i gang» har blitt en sosial arena. Hun sier at alle er velkommen og at de aksepterer hverandre. Det blir også lettere å komme på trening når man vet at man har sagt at man skal møtes neste mandag.

– Det er god takhøyde.

Christine forteller videre om hvordan treningen har hjulpet henne både fysisk og psykisk, og at hun føler på mer mestring i hverdagen.

– Jeg sover utrolig mye bedre når jeg trener regelmessig.

Per nå er tilbudet utvidet til treningssentrene til Sammen på Kronstad, Vektertorget og Studentsenteret.

