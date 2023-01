Studentparlamentet valgte ny leder, nestleder og medlem i Arbeidsutvalget på et ekstraordinært møte mandag.

Rett før jul kunngjorde leder i Studentparlamentet (SP), Aksel Haukom, at han ikke ville fortsette i vervet over nyttår. Han har fått ny jobb som kommunikasjonsmedarbeider på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Dermed ble det kalt inn til et ekstraordinært møte som fant sted mandag, hvor det tomme vervet skulle fylles.

Andrea Nesvik Voss, nåværende nestleder i Arbeidsutvalget (AU), var eneste kandidat som stilte til ledervervet, og det ble heller ikke foreslått noen nye kandidater på mandagens møte.

Dermed ble Andrea Nesvik Voss valgt som ny leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB).

Arbeidsutvalget er Studentparlamentet på UiBs saksforberedende og utøvende organ. Det fungerer som hovedtillitsvalgte for UiB-studentene, og jobber daglig med å utøve vedtatt politikk og forvalte Studentparlamentets daglige virke.

– En tillitserklæring

Voss var fornøyd etter valget.

– Jeg kjenner på en stor stolthet! På UiB og i Studentparlamentet er det mange dyktige og engasjerte studenter. Å få tilliten til å lede kampen om å gjøre studiehverdagen enda bedre og enklere motiverer meg mer, skriver hun i en melding til Studvest.

– Hva tenker du om at du var eneste kandidat?

– Jeg skulle ønske det var flere, for det er alltid gøy med konkurranse. Samtidig tolker jeg det som en tillitserklæring.

Den nyvalgte lederen har bakgrunn fra Grønn ungdom og har vært fungerende leder for AU siden årsskiftet. Hun tilhører Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kamp om nestlederjobben

De to siste av de nåværende AU-medlemmene, Kaja Ingdal Hovdenak og Oscar dos Santos Kvalsvik, meldte begge sin interesse for nestledervervet.

Til slutt var det Oscar dos Santos Kvalsvik som fikk flest stemmer av parlamentet. Han studerer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

NESTLEDER. Oscar dos Santos Kvalsvik vant nestlederkampen mot Kaja Ingdal Hovdenak. ARKIVFOTO: Anna Jakobsen

Både Andrea Nesvik Voss og Oscar dos Santos Kvalsvik stiller til lokalvalg for Miljøpartiet de Grønne denne høsten.

Til den siste plassen i Arbeidsutvalget stilte tre kandidater – Eirik Pederson Furuberg, Emil Ek Egelandsdal og Alexander Pettersen Fredheim.

Det ble Fredheim, som representerer Venstrealliansen (VA), som ble valgt inn til arbeidsutvalget.

