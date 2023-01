Nyhetsredaktør Liv Mari Lia og kulturredaktør Selma Turiddatter oppsummerer året som har gått gjennom de mest leste sakene på studvest.no.

10. Marit fikk ikke meldt seg opp til ny eksamen. Mener eneste løsning er å stå over et studieår

Det er ikke alltid like lett å navigere i de innerste datasystemene til Universitetet. Det fikk jusstudenten Marit erfare, da hun ikke var klar over at hun måtte melde seg opp til å ta eksamen på nytt, allerede før hun fikk svar på konteksamen. Det mener hun er et prinsipielt problem, som Det juridiske fakultet bør løse permanent.

STUDENT. Marit Moen Fjeld var ikke fornøyd med hvordan fakultetet behandlet saken hennes. ARKIVFOTO: Tekla Vollen

9. Nå blir det billigere enkeltbillett for studenter

Det er vel lite studenter setter mer pris på å høre enn at et produkt de benytter seg av blir billigere. Derfor var det nok mange som løftet knyttneven i været (om enn bare i tankene) da denne nyheten ble kjent. I høst ble det nemlig klart at en enkeltbillett for studenter på Skyss går fra å koste til 42 kroner til 24. Det ble ble lagt frem i fylkestinget under deres møte i november, og ble stemt gjennom i desember.

PRISER. Fra februar i år kommer enkeltbillettene for studenter til å koste 40 prosent mindre enn en ordinær billett. ARKIVFOTO: Studvest

8. Studentar blei bortvist frå Ulrike Pihls hus da tilsette skulle ha møte

Ulrike Pihls hus sto ferdig oppusset dette semesteret, og har allerede blitt tatt mye i bruk av studentene på SV-fakultetet. Men også de ansatte har allerede rukket å bli veldig glad i bygget. Det viste seg da en gruppe eksamenslesende studenter ble bedt om å forlate salen, til fordel for ansatte som skulle holde møte der. Det førte naturlig nok til reaksjoner blant de bortviste studentene, som ikke sparte på kruttet da de kritiserte ledelsen ved fakultetet.

MISFORNØYDE. Marie Gjøsund Kleppen og Kristine Helgheim liker godt å lese til eksamen på Ulrike Pihls hus. ARKIVFOTO: Aurora Aga Åsheim

7. Gamle bygg, tilrettelegging og ikkje tilgjengelege vorspiel – kvardagen med funksjonsnedsetting

I denne saken fikk du møte tre studenter ved både Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norsk Handelshøyskole. Det viste seg at det er store forskjeller på hvor godt ulike studiebygg i Bergen er tilrettelagt for studenter med funksjonsnedsettelser. I tillegg er det ikke bare på studiestedene at studentene møter utfordringer, noe du kan få vite mer om i denne saken.

UTFORDRINGER. Matilde Angeltveit viser fram hvordan forholdene er på Sydneshaugen. ARKIVFOTO: Peter Apolinario

6. Få utesteder for studenter under 20

Av Bergens over 30.000 studenter, er det mange av dem som ennå ikke har fylt 20 år. For dem er det ikke mange alternativer om en vil dra ut på utesteder i sentrum. Pedagogikkstudenter Kristin Jersin Søgaard (19) fortalte om hvor overraskende det var for henne at det er så få alternativer for de under 20 år – og om den kjipe følelsen om å måtte dra hjem etter vorset når resten fortsette festen på et utested.

ET AV FÅ. Kristin Jersin Søgaard (19) foran Kvarteret – et av få utesteder med 18 års grense.

ARKIVFOTO: Truls Skram Lerø

5. – Det er jo Ex on the Beach-stemning på BI

Er det et TV-program som har engasjert og provosert norske TV-seere i flere år, er det Ex on the Beach. I høstens sesong droppet to av deltagerne fadderuken og utsette studiestarten ved BI i Bergen, for å delta. Reality-veteran Mario Riera (24) studerer Digital kommunikasjon og markedsføring ved skolen, mens Emre Gounez (22) studerer HR og ledelse og var med på programmet for første gang. Til Studvest kunne de avsløre at festene på BI var «enda sykere» enn på Ex on the Beach.

«KRONISK FYLLEANGST». Å delta på Ex on the Beach gir deg kronisk fylleangst, ifølge Mario Riera.

ARKIVFOTO: Truls Skram Lerø

4. Opplever at mange fra andre studiesteder bruker lesesalene. Nå sjekker de studentbevisene

Populariteten til det nye U. Pihl-bygget vil ingen ende ta. I en svært godt lest sak dette semesteret, kunne Studvest fortelle at Studentutvalget på SV-fakultetet ikledde seg gule vester og ba studenter som ikke tilhørte deres fakultet om å forlate bygget.

– U. Pihl er bygd for, og forbeholdt, SV-studentene. Da er det viktig at ikke andre studenter opptar plassene, sa studentutvalgsleder Elida Linnea Slettum.

FIKK BESKJED. Allerede på døra til Ulrike Pihls hus ble enkelte studenter møtt med en advarsel om de ikke var velkomne. ARKIVFOTO: Truls Skram Lerø

3. Maria varslet om kjørelærer. To år senere fikk daværende UiB-student Amanda samme lærer

Det er mange studenter som velger å ta trafikkopplæring mens de studerer i Bergen. For tidligere UiB-student Amanda Rustad ble det en ubehagelig opplevelse, da hun opplevde at læreren hennes overskred grensene hennes da hun tok kjøretimer med han. Da hun senere møtte Maria Gutierrez Irgens, viste det seg at hun hadde opplevd akkurat det samme, med samme lærer. De to jentene valgte å fortelle sin historie til Studvest i denne saken.

TRAFIKKSKOLEELEV. Maria Gutierrez Irgens bor nå i Oslo, men tok kjøreopplæring i Bergen. ARKIVFOTO: Liv Mari Lia

2. «Guro» har ikkje betalt ei krone til Skyss sidan ho gjekk i 3. klasse.

Hva synes du om folk som velger å ikke betale for seg når de tar buss eller bybane? Er de helter? Eller en unødvendig belastning for lokalsamfunnet? I denne saken blir du kjent med studenten «Guro», som Studvest har valgt å anonymisere, som aldri betaler for seg på kollektivtransporten i Bergen.

KOLLEKTIVTRANSPORT. «Guro» har ikke dårlig samvittighet for å snylte på Skyss. ARKIVFOTO: Truls Skram Lerø

1. Juni mener det bør være lov å trene i singlet

Mest lest av alle Studvests saker i 2022 er Juni Holberg som reagerte på Trene Sammens singletforbud. Da Holberg stilte spørsmål ved singletforbudet på Instagram, ble hun sjokkert over svaret hun fikk fra Sammen, som blant annet antydet at hun var «en smule selvopptatt». – Man blir jo litt lei seg når man jobber sånn og får den slengt i trynet, sa hun til Studvest. Hege Gjerde fra Sammen sa at meldingen aldri skulle vært formulert på den måten, samtidig som de understreket at forbudet skulle bestå. Dette har de senere endret, og singeltforbudet er nå opphevet.

LEI SEG. Juni Holberg ble lei seg av meldingen hun fikk fra Sammen. ARKIVFOTO: Lukas Hauge Klemsdal

