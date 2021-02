DNBungs ambassadør Kornelia Minsaas deler sine 5 beste sparetips for studenter.

Utenom stor-stipendet som kommer en gang hvert semester, lever en gjennomsnittlig student på 8265 kroner hver måned.

Med husleie, trenings-abonnement, streaming-tjenester og mathandel kan det for mange oppleves som vanskelig å sitte igjen med penger i slutten av måneden.

DNBungs ambassadør og innholdsprodusent Kornelia Minsaas har selv studert i Bergen og opplevd å leve på et studentbudsjett.

Selv om det kan oppleves vanskelig å spare penger som student, mener hun det er mulig.

Minsaas har derfor delt fem tips til hvordan spare penger på et studentbudsjett.

1. Sett opp et budsjett og finn ut hva du bruker pengene på.

Minsaas forteller at det er lurt å sette opp et budsjett som man forholder seg til.

– Det er en enkel og smart måte å spare penger på.

Hun anbefaler å finne ut hvor mye penger man faktisk trenger hver uke, og sett av pengene man kan spare til et sparemål.

– Ved å ha et sparemål er det enklere å ta bevisste valg og holde motivasjonen til å spare penger oppe, sier Minsaas.

2. Begynn i det små

– Å stille seg selv spørsmålene; hva er det jeg bruker penger på? Og hvordan kan jeg spare? Er en god start på sparingen, sier Minsaas.

Hun legger vekt på at det som oftest enklest å starte i det små.

Minstaas foreslår at dersom du skal trene, ta heller med en banan til etter trening, enn å gå innom butikken.

Unngå å klikke inn på shoppingnettsider dersom du vet du ikke kan motstå et tilbud.

– Spør deg selv: Trenger jeg virkelig dette?

3. Smart-sparing

– Små endringer kan utgjøre store forskjeller, er du en av dem som trekker kortet mye, kan det å opprette smart-sparing være en enkel start for å spare penger, sier Minsaas.

Ved smart-sparing vil det trekkes litt ekstra hver gang man trekker kortet, og pengene vil automatisk bli satt inn på en sparekonto.

– Smart-sparing er en sparemåte hvor man lurer seg selv litt, forteller Minsaas.

4. Byttelån og handle brukt

– Det er alltids lurt å sjekke bruktmarkeder eller låne av venner før man handler nytt, dette er både godt for miljøet og lommeboken, forteller Minsaas.

Hun foreslår for eksempel at det går an å arrangere byttekvelder hvor man kan bytte vekk klær og annet utstyr du ikke lenger bruker.

5. Spis opp, planlegg og prøv å ikke kast mat

– Å planlegge hvor mye mat du trenger kan spare deg for mye penger i lengden. Blir det rester til overs kan det meste brukes til andre måltider sier Minstaas.

Hun legger vekt på at enkelte kjøttprodukter er dyre, og det blir derfor ekstra dyrt å kaste.

– I stedet for å kaste maten, kan kjøttrester fra middagen kan fint brukes i morgendagens lunsj, enten i en digg salat eller sandwich. Å utforske med vegetarmat kan også spare deg for en del kroner, som for eksempel kikerter og bønner, sier Minsaas som selv har kuttet ned kjøttinntaket.

