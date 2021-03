For en rekke spilleglade studenter foregikk ikke helgens festligheter ute på byen. Studentene samlet seg heller i krigsherjede områder, stappfulle fotballarenaer, og ombord falleferdige romskip.

26. og 27. januar deltok nær 40 studenter i et digitalt LAN i regi av Studentrådet ved Fagskolen i Hordaland (FiH). «FagskuLANet» ble strømmet på Twitch.

– Spilling har vært en god distraksjon det siste året. Gjennom gaming får man noen å sosialisere seg med. I en tid hvor man må sitte mye hjemme, får man noen digitale venner å forholde seg til, sier Studentrådsleder på FiH Tom Alexander Østensen (27).

SAMLER STUDENT-BERGEN. Tom Alexander Østensen ønsker å samle studenter på tvers av skoler til digitale LAN.

Østensen og Studentrådsstyret savnet flere e-sportsarrangementer for studenter i Vestland. Løsningen ble å arrangere en digital konkurranse der studenter fra blant annet UiB, Fagskolen i Hordaland, NLA, og HVL deltok i noen av verdens mest populære gratisspill.

Studentrådslederen forklarer at de valgte gratisspill som «Call of Duty: Warzone», «Rocket League» og «Among us» for å inkludere flest mulig studenter i arrangementet.

HOVEDKVARTERET. LAN arrangeres vanligvis fysisk med alle spillere koblet på samme nettverk (Local Area Network). Østensen og Petter Reistad holder istedet orden på arrangementet fra øverste etasje på FiH.

– Vi har lyst til å inkludere flest mulig studenter fra alle skoler. Vi ønsker at Fagskolestudenter og akademiske studenter kan bli kjent gjennom arrangementet, og få flere bekjentskaper i den tiden vi er i nå, forteller Østensen.

Motvirker ensomhet

Ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet i desember, føler én av tre norske studenter seg ensomme. Østensen og medstudenten Petter Reistad (20) mener dataspill kan hjelpe studenter som en distraksjon, men også som en sosial arena.

PRØVEPROSJEKT. Østensen og Studentrådet ved FiH har aldri streamet eller arrangert noe lignende tidligere. De beskriver arrangementet som et prøveprosjekt.

– Det er viktig for psykisk helse at man kan få delta på noe sosialt, selv om det er digitalt. Mange sitter på hjemmekontor, og man blir liksom ikke kjent. Vi ønsker å vise at spill er veldig undervurdert i disse tider, sier Østensen.

Reistad påpeker viktigheten av å ha noen å snakke med utenom lange Zoom-forelesninger.

– Det hjelper å snakke med folk. Hvis du sitter på en Zoom, og bare hører på stemmen til læreren hele dagen, hjelper det med en pause ved å prate og spille med medstudenter.

IKKE SOM ZOOM. Reistad mener det er viktig å snakke med andre studenter digitalt utenfor de vanlige zoom-forelesningene.

Kan virke positivt på psykisk helse

Turi Reiten Finserås er psykolog, og ansatt som Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi. Finserås har drevet forskning på dataspillavhengighet, men forteller også om positive virkninger for studenter som samles i den virtuelle verden.

– Dataspill kan være en arena hvor man kan være sosial, og dermed være med å motvirke en følelse av ensomhet. Spesielt nå under koronakrisen er det positivt at studenter har funnet nettløsninger for å være sosiale og ha det gøy sammen, sier Finserås.

– DATASPILL GIR MESTRING. Turi Reiten Finserås er psykolog og Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi. Hun er positiv til arrangementet, og forteller at dataspill kan gi både mestring og samhold.

Finserås er positiv til arrangementet, og mener den offentlige samtalen om dataspill som hobby ikke alltid skal sees i sammenheng med de få som får problemer på grunn av dem.

– Dataspill er en hobby som kan være engasjerende, gi mestring og være en sosial arena der man møter personer med like interesser. Det kan virke positivt på den psykiske helsen, sier Finserås.

LAN til sommeren?

Nå håper Østensen at slike arrangementer kan inspirere andre til å arrangere egne e-sportsarrangementer i fremtiden.

– Dette er på mange måter et prøveprosjekt. Til sommeren skal vi kanskje prøve oss igjen, og forhåpentligvis samles på campus, smiler Østensen.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer